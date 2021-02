Bijna 50.000 dosissen Moderna op komst

Vlaanderen zet komende week 100.000 spuitjes tegen het coronavaccin. Goed nieuws is dat na een breuk in leveringen opnieuw 50.000 dosissen Moderna op komst zijn. Waar staan we anderhalve maand na de start van de vaccinatiecampagne?

De vaccins worden verder verdeeld in rust- en ziekenhuizen. Vanaf deze week komen daar mensen bij in de gehandicapteninstellingen, net als huisartsen, tandartsen en zorgwerkers in de thuisverpleging. Wat gaat er allemaal gebeuren?

Hoeveel mensen zijn al gevaccineerd?

België had op 13 februari 365.000 mensen ingeënt. In Vlaanderen zijn 220.500 mensen ouder dan 18 gevaccineerd, of 4 procent van de bevolking. Bijna de helft van hen is 65-plusser, omdat de overheid ervoor koos vaccinatie te starten met de alleroudsten in de woonzorgcentra. Bij hen is de vaccinatieronde al bijna klaar. Ongeveer de helft van de bijna kwart miljoen ingeënte Vlamingen kreeg een eerste dosis van het Pfizer/BioNtech- of Moderna-vaccin - de enige die tot nu zijn toegediend. Bijna 115.000 zijn volledig ingeënt met een tweede spuitje. Bij Pfizer vereist de bijsluiter dat het tweede spuitje drie weken na het eerste volgt, bij Moderna is dat vier weken.

115.000 Twee dosissen Bijna 115.000 Vlamingen boven 18 zijn volledig ingeënt met twee dosissen vaccin.

De grote bulk van spuitjes zijn tot nu gezet met het Pfizer-vaccin. Met Moderna zijn er tot nu 12.000 inentingen gegeven.

Wie zijn nog ingeënt? In de ziekenhuizen worden vaccins toegediend aan het personeel dat het meeste risico loopt - artsen en verplegend personeel op spoed, intensieve zorg en covid-afdelingen. En er was ook al een kleine groep vaccins verdeeld onder eerstelijnswerkers - vooral huisartsen. Van het ziekenhuispersoneel is ongeveer 20.000 gevaccineerd - op een totaal van rond 100.000. Bij de eerstelijnswerkers is dat ongeveer 11.000.

Wat gaat er deze week gebeuren?

Komende week worden in Vlaanderen in totaal 100.000 spuitjes gezet. 'Daarvan gaan er 40.000 naar de ziekenhuizen(personeel dat direct contact heeft met patiënten), 30.000 naar de woonzorgcentra, 17.000 naar de gehandicapteninstellingen en nog eens 10.000 naar huisartsen, tandartsen, thuisverplegend personeel en andere eerstelijnswerkers', zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in VRT-programma De Zevende Dag.

De vaccinplanners moesten voor komende week één groot probleem oplossen. Afgelopen en komende week waren 51.000 Moderna-vaccins beloofd, maar die komen niet. Dat was grote tegenslag voor de Vlaamse ziekenhuizen. Die moeten - behalve 13 grote hub-ziekenhuizen die met Pfizer werken - hun personeel inenten met Moderna. Door uitstel op de levering is geschoven met de planning. De 'Moderna'-ziekenhuizen krijgen extra dosissen Pfizer, om samen met de geplande dosissen AstraZeneca-vaccin inenting verder te kunnen zetten.

40.000 dosissen gaan naar de ziekenhuizen, 30.000 naar de woonzorgcentra, 17.000 naar de gehandicapteninstellingen en nog eens 10.000 naar huisartsen, tandartsen, thuisverplegend personeel en andere eerstelijnswerkers. Wouter Beke Vlaams minister van Welzijn

Het AstraZeneca-vaccin maakt deze week zijn debuut in de vaccincampagne. Bedoeling is dat die vaccins op grote schaal worden ingezet in de vaccinatiecentra. Bij wijze van show zijn afgelopen vrijdag de eerste 200 spuitjes gezet in één van de grootste centra in Antwerpen, om in de verf te zetten dat de vaccincentra op tijd klaar zijn. Niet dat het veel helpt om te versnellen.

Het centrum ging na afloop tijdelijk weer dicht. Samen met 94 andere vaccindorpen gaat het vaccindorp in Antwerpen deze week wel definitief open. Maar ze zullen allerminst op volle kracht draaien. Afhankelijk van de grootte van de centra krijgen ze - door de vaccinschaarste - een quotum van minimum 100 tot maximum 400 spuitjes. Die zijn deze week bestemd voor 10.000 artsen en zorgwerkers uit de eerste lijn. Ook de weken erna zullen de quota slechts licht stijgen, tot 21.500 dosissen in de week van 1 maart.

48.000 Dosissen Moderna Voor de week van 22 februari zijn 48.000 Moderna-dosissen aangekondigd - en bevestigd door het Amerikaanse bedrijf.

Hoe dat komt? Vlaanderen heeft momenteel uitzicht op 116.500 dosissen AstraZeneca - zeker de helft lager van wat beloofd was. Omdat de producenten meestal maar één week voor levering bevestigen, is hoogst onzeker wat de komende weken brengen. Uit de vaccinschema's van de overheid blijkt één grote opsteker. Voor de week van 22 februari zijn 48.000 Moderna-dosissen aangekondigd - en bevestigd door het Amerikaanse bedrijf.

Liggen we dan nog op schema?

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zei in januari dat elke Vlaming die dat wil - vaccinatie is vrijwillig - tegen de zomer kan rekenen op een eerste spuitje. Dat is nog altijd even mogelijk als verre van zeker.

Sterkhouder van de vaccincampagne tot nu toe is Pfizer. Daarvan stokten de leveringen al geregeld maar nu lijken de schema's toch op kruissnelheid te komen. Nadeel is dat bewaring op -70 graden moet. Dat maakt het lastig om Pfizer in te zetten als werkpaard bij brede inenting van de gezonde bevolking. Daarvoor wordt naar AstraZeneca gekeken. Maar net als met Moderna zit er bij AstraZeneca vertraging op de leverschema's.

Bijkomend probleempje is dat voorlopig geen mensen boven 55 worden ingeënt met AstraZeneca. Er is volgens onze experts geen wetenschappelijke zekerheid dat het ouderen genoeg beschermt tegen zware ziekte. De vaccinplannen zullen daarom afhangen van de resultaten van verdere studies rond AstraZeneca (die over een aantal weken verwacht worden), of vaccinmakers hun productie weten op te trekken en hoe snel nieuwe vaccins zoals dat van J&J en Curevac kunnen bijspringen. Minister Wouter Beke laat verstaan dat het plan blijft om tussen maart en mei de 65-plussers en de risicogroepen te vaccineren in de Vlaamse centra. Daarna is het tijd aan de brede bevolking. 'Maar er is één groot voorbehoud. Als de producenten zich aan de schema's houden', aldus nog Beke.

Ligt het vaccintempo hoog genoeg?

België zit met ruim 4,4 ingeënte burgers op 100 op het gemiddelde van de Europese Unie. Vlaanderen apart zit in de linkerkolom van de 26 lidstaten. Lidstaten vergelijken, zegt niet zoveel, omdat Europa er net voor koos samen vaccins te kopen en evenredig onder elkaar te verdelen. Doen landen het beter, dan ligt dat aan verschil in nationale logistieke kracht en zorgsystemen.

Interessanter is de vergelijking tussen de EU en de rest. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen ligt onder vuur omdat Europa een mal figuur slaat in vergelijking met andere landen. Koploper Israël zit boven 6 miljoen (68 procent) en de VS aan 46 miljoen (14 procent). Vooral voor Brexiteers is het een nieuwe nationale feestdag nu het Verenigd Koninkrijk na het weekend aan 15 miljoen spuitjes zit, meer dan een vijfde van zijn totale bevolking.

15 miljoen Spuitjes in het Verenigd Koninkrijk Het Verenigd Koninkrijk zit na het weekend aan 15 miljoen spuitjes, meer dan een vijfde van zijn totale bevolking

Von der Leyen ging afgelopen week door het stof omwille van de fouten die allemaal zijn gemaakt. Al hebben de verschillen ook te maken met een andere aanpak. Landen als Israël, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken kozen ervoor al wat ze binnen krijgen meteen in te spuiten bij zoveel mogelijk mensen, met de gok dat ze de tweede dosissen sowieso geleverd krijgen.

België doet dat net als andere landen bewust niet. Het houdt voor iedereen die het inspuit een tweede dosis in de koelkast. Het gevolg is kritiek - opnieuw nu blijkt dat wie een uitnodiging krijgt om zich te laten vaccineren pas over twee weken langs kan gaan. De vaccinplanners willen eerst zekerheid dat de beloofde quota geleverd zijn voor ze mensen willen uitnodigen.

Te voorzichtig of niet, aan de horizon gloort nu al een probleem dat wel eens groter kan zijn dan de vaccinatiesnelheid. Dat in Brussel 40 procent van het zorgpersoneel zich niet liet vaccineren, is een teken aan de wand over het antivax-sentiment bij velen. Chef van de vaccintaskforce, professor Dirk Ramaekers, liet herhaaldelijk verstaan dat het erom gaat een marathon en geen sprint te winnen. Misschien wel 80 procent - hoe meer mutaties die vaccins verzwakken hoe hoger dat moet zijn - moeten zich laten vaccineren om artificiële groepsimmuniteit te bereiken.

Kunnen we al denken aan versoepelingen?

In Franstalig België is er al geruime tijd druk om te versoepelen. Waals minister-president Elio Di Rupo wil op het volgende corona-topoverleg op 26 februari heropening van restaurants op tafels leggen. Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever hoopt dat de restaurants ten laatste tegen Pasen open kunnen.

De cijfers zien er ondanks rondwarende variant nog altijd goed uit. Het aantal besmettingen, opnames en mensen in het ziekenhuis zit intussen in dalende lijn. Die zal mogelijk nog een knik maken nu de scholen twee weken dicht zijn. Daartegenover staat een stijging van sociale contacten door heropening van de kappers.