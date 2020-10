Bijna helft Vlaamse corona-doden zijn opnieuw rusthuisbewoner

Het coronavirus sluipt weer meer en meer de woonzorgcentra binnen. Het weekgemiddelde van nieuwe besmettingen onder Vlaamse bewoners van woonzorgcentra is verdubbeld. Ook hun aandeel in de covid-sterfgevallen is weer erg hoog.

Er is in de zorgsector weer toenemende ongerustheid over de situatie in de woonzorgcentra. De beschermingswal die na de bijzonder dodelijke eerste golf rond de ouderen is aangelegd, vertoont barsten. Dat leren de jongste cijfers van het federale kenniscentrum Sciensano en het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid, regionaal bevoegd voor de woonzorgcentra.

Verdubbeling besmettingen

Een blik op de Vlaamse cijfers leert dat de situatie verslechtert. Het weekgemiddelde - waarbij de week tot 21 oktober vergeleken is met de week ervoor - van nieuwe besmettingen onder zowel inwoners als personeel is verdubbeld. Het gaat om zowel de cijfers over mogelijke en bevestigde besmettingen bij inwoners en personeel, en ook om de besmettingen onder inwoners apart. De rusthuizen rapporteerden op 21 oktober 2.896 covid-gevallen onder personeel en bewoners. 1.615 waren inwoners. Op 24 uur kwamen er ook 761 nieuwe gevallen bij, waarvan 255 bevestigd met een coronatest.

De situatie valt uiteraard niet te vergelijken met de grote coronacrisis in het voorjaar. Toen waren er op de piek in de Vlaamse woonzorgcentra 68 mogelijke en bevestigde covid-gevallen per 1.000 inwoners per week. In de week tot 18 oktober bedroeg die incidentie 7,5 per 1.000 inwoners. Maar het stijgt dus wel, want de week ervoor was het nog 3,5 gevallen per 1.000 inwoners. In Wallonië is het gestegen van 7,9 naar 21,8 per 1.000 inwoners. Het gaat dus in beide regio's om een verdubbeling.

In Brussel is er na een snelle stijging nu een stabilisatie (van 11,6 naar 12,1 bevestigde gevallen per 1.000). In Brussel en Wallonië moest tijdens de eerste golf het leger worden ingezet om de crisis te helpen indijken, en ook NGO Artsen zonder Grenzen sprong bij.

Op 13 oktober hadden in totaal 11 op 1.000 inwoners in Vlaamse woonzorgcentra een covid-besmetting. In Wallonië was dat 34 op 1.000, in Brussel 13. Van de Vlaamse woon-zorgcentra heeft 17 procent minstens één covid-geval, in Wallonië is dat 33 procent en 27 procent in Brussel. De meerderheid van onze woonzorgcentra is nog covidvrij, 83 procent in Vlaanderen, maar het aantal woonzorgcentra met covid neemt wel toe in alle gewesten.

In regio's met veel besmettingen in de algemene bevolking zien we dus ook meer besmettingen in de algemene bevolking. Steven Van Gucht Viroloog Sciensano

'In regio's met veel besmettingen in de algemene bevolking zien we dus ook meer besmettingen in de algemene bevolking', aldus viroloog Steven Van Gucht van Sciensano. Het aantal grote uitbraken met 10 of meer gevallen stijgt tenslotte ook licht, maar het betreft nog altijd een minderheid van de woonzorgcentra, 3,4 procent in Vlaanderen, 7,1 procent in Wallonië en 1,9 procent in Brussel.

Opmerkelijk is dat rusthuisbewoners opnieuw een groot aandeel hebben in het aantal sterfgevallen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen rond bezoek en beschermend materiaal. Zes op tien van ruim 10.000 sterfgevallen (6.467) van de sterfgevallen sinds maart waren rusthuisbewoner. Sinds de heropleving - vastgelegd op de datum van 22 juni - zijn 395 rusthuisbewoners gestorven aan covid-19. Dat is 41,4 procent van alle covid-doden voor heel België.

