Blunder De Bleeker verzwakt onderhandelingspositie

De tweet van staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD) is ook in het buitenland niet onopgemerkt voorbijgegaan. Onder meer de Europese nieuwssites Politico en EUObserver, de Nederlandse openbare omroep NOS en de Volkskrant berichtten al over de blunder. Het verhaal bereikte vrijdagochtend zelfs al de website van de Hongaarse publieke omroep. Over de vaccinprijzen is onderhandeld door de Europese Commissie en ze gelden dus voor de hele Europese Unie.