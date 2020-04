Bonden en werkgevers zoeken spelregels voor economische herstart

Tegen begin mei moeten alle sectoren ‘protocollen’ hebben die beschrijven hoe het werk er veilig georganiseerd kan worden. De voedingssector geeft het voorbeeld.

Op de tuincentra en de doe-het-zelfwinkels na blijven de lockdownregels voor niet-essentiële bedrijven van kracht: telewerk waar het kan en een veilige afstand van 1,5 meter waar een fysieke aanwezigheid vereist is. Toch maakte de Nationale Veiligheidsraad woensdagavond een opening om het ruimere bedrijfsleven tegen 3 mei weer op te starten. Voor elke sector maken de sociale partners een protocol op dat beschrijft hoe bedrijven veilig kunnen heropstarten.

De coördinatie van dat werk werd toevertrouwd aan Piet Vanthemsche, de ex-Boerenbond-topman die mee aan het hoofd staat van de Economic Risk Management Group (ERMG), de werkgroep die de economische gevolgen van de coronacrisis moet aanpakken.

Sociaal overleg

Een belangrijke doelstelling van de protocollen is de ongerustheid van werknemers weg te nemen en potentiële sociale conflicten te ontmijnen. Eerst was onduidelijk of en in welke mate de vakbonden er hun toestemming aan zouden moeten geven. Maar minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) lijkt de weg van het klassieke sociale overleg te bewandelen.

Heel belangrijk is de afbakening van zones waar werknemers mogen komen. Als iemand dan besmet blijkt, moet je alleen die afgebakende zone desinfecteren. Anke Grooten Voedingsfederatie Fevia

Muylle zei donderdag in de Kamer dat een eerste kadervoorstel begin volgende week wordt voorgelegd aan de G-10, het hoogste overlegorgaan van bonden en werkgevers, waarna het in de sectoren en vervolgens in de bedrijven verder wordt uitgewerkt. ‘Voor mij is het zeer belangrijk dat het gedragen wordt door werkgevers en werknemers’, zegt Muylle.

Een deel van het voorbereidende werk is al gebeurd. Experts van de EMRG stelden een ‘toolbox’ op, een catalogus van praktische maatregelen die bedrijven kunnen nemen om het werk veilig te organiseren. Die toolbox wordt verder verfijnd door de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, een sociaal overlegorgaan dat over veilige werkomstandigheden waakt. De algemene richtlijnen worden later aangevuld met specifieke maatregelen per sector.

Voeding

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) verklaarde dat hij de protocollen klaar wil hebben tegen volgende week vrijdag, wanneer de Nationale Veiligheidsraad weer bijeenkomt. Dan zouden bedrijven nog een week de tijd hebben om ze in de praktijk om te zetten tegen de week van 4 mei, wanneer de economische lockdown normaal versoepeld wordt.

Voor mij is het zeer belangrijk dat de protocollen gedragen worden door werkgevers en werknemers. Nathalie Muylle Minister van Werk

Bij betrokkenen valt te horen dat die timing ambitieus is. Toch kan het opstellen van een protocol vrij snel gaan, zegt Anke Grooten, directeur Sociale Zaken bij de voedingsfederatie Fevia. Als essentiële sector kon de voeding de voorbije weken aan het werk blijven. Fevia maakte al op 20 maart een protocol dat als blauwdruk kan dienen voor andere sectoren.

‘Het allerbelangrijkste onderdeel is het bewaren van de veilige afstand van 1,5 meter. Daarvoor bevat ons protocol allerlei tips zoals het aanbrengen van markeringen, verplichte richtingen of afsluitlinten. Het bevat ook adviezen over de spreiding van passanten bij in- en uitgangen, over de organisatie van shiften en pauzes en het beperken van groepen in kleedruimtes’, zegt Grooten.

Zones

‘Waar die maatregelen niet mogelijk zijn, wordt gekeken naar andere beveiligingstechnieken zoals mondmaskers en plexiglas. Heel belangrijk is ook de afbakening van zones waar werknemers mogen komen. Als iemand dan besmet blijkt, moet je alleen die afgebakende zone desinfecteren.’ Veel heropgestarte bedrijven passen dergelijke maatregelen al toe. ‘Die protocollen zijn uiteindelijk niet meer dan het formaliseren van gezond verstand’, stelt een werkgeversbron.