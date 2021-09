‘Boomende zwarte markt voor valse coronacertificaten op Telegram’

Een 'coronacheckpoint' aan het Colosseum in Rome. De vraag naar valse pasjes is de voorbije weken enorme gestegen.

Het cyberbeveiligingsbedrijf Check Point Software ziet een ‘explosie’ aan online fraude met valse vaccinatiepaspoorten. Ook Belgische vaccinatiebewijzen worden aangeboden.

Check Point linkt de enorme toename aan de vorige week aangekondigde verplichte vaccinatie in de VS van werknemers in grote bedrijven. Blijkbaar zijn veel mensen die geen prik willen op zoek naar een vals coronapasje, en spelen fraudeurs daar gretig op in.

Uit analyses van Check Point blijkt dat de vervalsingen al in zeker 29 landen worden aangeboden, ook in ons land. Naast fake vaccinatiepaspoorten worden ook Europese digitale covidcertificaten en resultaten van PCR-tests verkocht.

Het aantal groepen dat adverteert, is sinds begin dit jaar verdubbeld, zegt Check Point, met de sterkste groei in augustus. Op 10 augustus telden de onderzoekers ongeveer 1.000 aanbieders van valse vaccinatiebewijzen op de geëncrypteerde chatapp Telegram, die veel gebruikt wordt voor illegale transacties. Inmiddels is het aantal verkopers toegenomen tot zo’n 10.000. Ook het aantal abonnees op de Telegram-kanalen van verkopers steeg explosief.

De prijzen voor vervalste documenten variëren wereldwijd van 85 tot 200 dollar. De prijs voor de Amerikaanse CDC-vaccinatiekaart verdubbelde afgelopen week van 100 naar 200 dollar. Voor een vals Europees vaccinatiebewijs ligt de prijs gemiddeld op 150 euro.

De fraudeurs maken almaar vaker gebruik van bots om de verkoop op te voeren. In Oostenrijk circuleert een Telegram-bot die gratis valse certificaten aanmaakt. Het enige wat men hoeft te doen is het invullen van de relevante details en vervolgens ontvangt men een pdf-bestand.