Borgerhout is coronahotspot in Antwerpen

Ruim een kwart van de nieuwe corona-gevallen in de stad Antwerpen zijn de voorbije week in het district Borgerhout vastgesteld.

Dat blijkt uit het nieuwe Vlaamse corona-dashboard, een online tool voor lokale besturen om gedetailleerd de corona-verspreiding in hun gemeente te monitoren. De gemeenten kunnen inzoomen tot op een niveau dat het midden houdt tussen straat- en wijkniveau, statistische sectoren in vakjargon.

De data, beschikbaar gesteld door het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid, geven voor het eerst een goed beeld van de situatie in Antwerpen. Bekend is dat de stad met 1.000 gevallen afgelopen week een corona-hotspot is. Die 1.000 gevallen zijn goed voor bijna de helft (44 procent) van de 2.279 besmettingen in Vlaanderen afgelopen week.