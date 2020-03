Boris Johnson test positief op coronavirus

De Britse premier Boris Johnson gaat zich een week isoleren, nadat gebleken is dat hij besmet is met het coronavirus. Maar hij blijft de strijd tegen het virus leiden.

Johnson heeft de twijfelachtige eer als eerste wereldleider besmet te zijn met het coronavirus. 'De voorbije 24 uur heb ik milde symptomen gekregen - koorts en een aanhoudende hoest - en heb ik positief getest op het coronavirus', zei hij vrijdag in een video die hij op Twitter postte.

Johnson gaat zich nu zeven dagen isoleren en en blijft via videoconferenties voortwerken. Zijn eten wordt voortaan voor zijn deur afgezet. 'Dankzij de tovenarij van de moderne technologie kan ik met mijn topteam blijven communiceren. Laat er geen twijfel over bestaan dat ik het gevecht tegen het coronavirus kan blijven leiden', bezwoer hij. Als Johnson toch uitvalt, neemt minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab zijn taken over.

Minister van Volksgezondheid

Kort na Johnson moest ook minister van Volksgezondheid Matt Hancock toegeven dat hij corona had, eveneens met milde symptomen. De kans lijkt groot dat hij niet de enige zal zijn. Donderdag was Johnson nog aanwezig op het wekelijkse vragenuurtje in het Lagerhuis en ook in de dagen ervoor had hij veel contact met andere mensen.

Dat zowel de premier als de minister van Volksgezondheid door het coronavirus getroffen is, doet de onzekerheid over de Britse corona-aanpak alleen maar toenemen. Die kreeg al bakken kritiek omdat hij te traag zou zijn. In tegenstelling tot zowat alle andere Europese landen wachtte Johnson erg lang om de bewegingsvrijheid van de Britten in te perken. Pas begin deze week keerde hij zijn kar en stelde hij een lockdown in.