Bouw in moeilijkheden door overheid die aan prijs knabbelt

Bouwbedrijven die een overheidsopdracht uitvoeren, merken dat de overeengekomen prijs met gemiddeld 3 procent wordt verminderd. In de zomer zou die neerwaartse herziening zelfs tot 15 procent kunnen oplopen. Dat is in deze coronatijden onverantwoord, stelt de Bouwunie.

Tussen het toekennen en het uitvoeren van een overheidsopdracht zit vaak een aanzienlijke tijdspanne. Als bouwondernemers een overheidsopdracht aannemen, wordt daarom bijna altijd een prijsherzieningsformule meegenomen in het contract.

Momenteel geldt een negatieve prijsherziening van gemiddeld 3 procent. Bouwunie, de bij Unizo aangesloten federatie van (kleinere) bouwbedrijven, vraagt daarom die herziening niet toe te passen zolang de opgelegde coronamaatregelen gelden. De bedrijven hebben het zo al moeilijk genoeg. Uit een bevraging van Bouwunie blijkt dat 63 procent van de bedrijven hun omzet met meer dan de helft hebben zien dalen. Door de coronamaatregelen wordt ook minder efficiënt gewerkt.

De negatieve prijsherzieningen zijn vooral het gevolg van een overdreven sterk gedaalde index I. Die index moet de prijsevolutie van een korf van bouwmaterialen en -grondstoffen weergeven, maar is erg verouderd. Er wordt gewerkt aan een modernisering, maar die is nog niet afgerond.

Nederland

De index I is tussen oktober 2018 en februari 2020 al met ongeveer 7 procent gedaald, terwijl bedrijven eerder stijgende materiaalkosten ervaarden. Voor maart noteert de Bouwunie een bijkomende daling met 2,4 procent. 'Als we dat vergelijken met de Nederlandse index van de bouwmaterialenkosten voor gebouwen, dan zien we dat die in die periode met 4 procent gestegen is', zegt Anja Larick van de studiedienst van de Bouwunie.

Aannemers vrezen tegen de zomer een nieuwe negatieve herziening op basis van een daling van meer dan 15 procent, terwijl de materiaalkosten met slechts een paar procenten gedaald zouden zijn, zoals dat het geval was tijdens de crisis van 2008.

'Als voor eerder aangegane overheidsopdrachten nu ook nog de negatieve prijsherziening wordt toegepast, zullen veel aannemers met verlies werken', waarschuwt Jean-Pierre Waeytens, de voorzitter van de Bouwunie.

Steun