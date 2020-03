Bouwbedrijf Willemen wil volgende week heropstarten

De bouwondernemer Tom Willemen wil volgende week zijn eerste werven heropenen. Maar daarbij duiken heel wat praktische problemen op.

'We hadden geen andere optie. Er heerste grote angst, de politie trad bij sommige werven hardhandig op en de regels waren onduidelijk.' Tom Willemen, de CEO van het gelijknamige bouwbedrijf, moest vorige week alle werven stilleggen.

Maar die situatie mag voor de topman van het Mechelse bedrijf, dat 1.300 bouwvakkers en 1.000 bedienden tewerkstelt, niet lang meer duren. 'Sinds de stillegging hebben we ons voorbereid. Het belangrijkste punt is: kunnen we veilig werken?', vertelt hij aan de telefoon. 'Tegen eind volgende week hoop ik dat 15 à 20 procent van de werven draait.'

Afstand

Willemen mikt vooral op opdrachten waarbij bouwvakkers voldoende afstand kunnen bewaren. 'Wie met grote machines werkt, zoals bij grondwerken of funderingswerken, zit vaak alleen in de cabine. Maar bij fijnere werken, zoals stookplaatsen, is dat moeilijk.'

In de bouw moet je heel vaak samenwerken. Bijvoorbeeld om een wc-pot op te hangen. De ene houdt die vast, de andere installeert. Tom Willemen CEO Willemen

Ook de uitvoering van wegenwerken, waarvoor onder meer Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) pleitte, is niet zo eenvoudig. 'Als je met 40 mensen aan één kilometer weg werkt, betekent dat niet dat iedereen 25 meter uiteen staat. Bij rioleringswerken staan vier mensen aan een buis op minder dan één meter afstand van elkaar. In de bouw moet je heel vaak samenwerken. Bijvoorbeeld om een wc-pot op te hangen. De ene houdt die vast, de andere installeert.'

Het Mechelse bedrijf wil meerdere maatregelen invoeren om de social distancing op werven te doen respecteren. 'Werknemers zullen in shiften in plaats van samen lunchen. We verwijderen de stoelen in de werfkeet. En werknemers moeten hun handen voldoende ontsmetten, al is ontsmettingsmiddel momenteel moeilijk verkrijgbaar.'

Marmer

Een groter probleem is de beschikbaarheid van materialen. 'Veel betonbedrijven zijn gestopt, vooral door de verminderde vraag. Zodra de bouwsector heropstart, zullen de betonbedrijven in België weer produceren. Maar leveringen van materialen uit het buitenland, zoals zandsteen of marmer uit Spanje of Italië, zijn momenteel zo goed als onmogelijk.'

Leveringen van materialen uit het buitenland, zoals zandsteen of marmer uit Spanje of Italië, zijn momenteel zo goed als onmogelijk. Tom Willemen CEO Willemen

Een aannemer zoals Willemen is bovendien afhankelijk van andere spelers. 'Het volstaat niet dat wij willen werken, als de architect of de nutsmaatschappij niet naar de werf wil komen.'

Ook vertraagde vergunningsprocedures dreigen roet in het eten te gooien. De Vlaamse regering besliste deze week de beslissingstermijn voor vergunningen met 30 à 60 dagen te verlengen. 'Een klant die in april zijn vergunning verwachtte om in mei de werken te starten, kan dat nu niet. Minister-president Jan Jambon riep de bouwsector op weer te werken. Maar de overheid blaast warm en koud tegelijk.'

Busjes

Werkwillig personeel vinden zal geen probleem zijn. 'Wij zijn ervan overtuigd dat er genoeg werknemers zijn om de werven te herstarten. De verhalen in de media over de werkloosheidsuitkeringen zijn overdreven. Tijdelijk werklozen verdienen een pak minder dan hun normaal loon.'

De jonge veertiger zal blij zijn als zijn bedrijf weer op volle toeren draait. 'Het is toch jammer dat de sociale aspecten wegvallen. Een lunch, een avondactiviteit buitenshuis, samen koffie drinken of over de vakantie praten, dat is er niet meer bij.'