Bpost begint met sneltesten in drie sorteercentra

Bpost is maandag een proefproject begonnen met sneltesten. De postwerknemers kunnen vrijwillig een coronatest ondergaan. De uitslag is binnen een halfuur gekend.

In drie sorteercentra van Bpost - in Neder-over-Heembeek, Gent en Charleroi - kunnen Bpost-werknemers sinds maandag een sneltest laten afnemen. Die tests zijn volgens het Overlegcomité nodig in risicovolle sectoren waar geen telewerk mogelijk is. 'Sneltesten kunnen een hulpmiddel zijn tegen Covid-19 en bij het verzekeren van veiligere werkomstandigheden voor werknemers', zegt minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen).