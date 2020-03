Bpost schrapt deel dividend

Het bedrijf zal de algemene vergadering voorstellen een brutodividend van 0,62 euro in plaats van 0,73 euro uit te delen. Omdat die 0,62 euro al in december is uitgekeerd als interim-dividend, keert Bpost geen dividend meer uit op basis van de resultaten in 2019. De Belgische staat, die 51 procent van het postbedrijf bezit, loopt zo 11 miljoen euro aan dividend mis. Bpost kan nog geen schatting geven van de financiële impact van het coronavirus.