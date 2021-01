Brand schrikt grootste vaccinfabriek ter wereld op

In India woedde donderdag een brand in het Serum Institute of India, waar coronavaccins van AstraZeneca gemaakt worden.

In India gingen donderdag alarmbellen af toen in het Serum Institute of India brand uitbrak. In de 'grootste vaccinfabriek ter wereld' moeten de komende weken tientallen miljoenen doses van het coronavaccin van AstraZeneca van de band rollen.

In India kreeg de blauwe hemel boven de metropool Pune, zo'n 150 kilometer ten zuidoosten van Mumbai, donderdag plots een opvallend grijze tint. Een dikke rookpluim trok over de stad nadat brand was uitgebroken in het hoofdkwartier van het Serum Institute of India (SII), een Indiaas biotech- en farmabedrijf.

Het vuur ontstond in een gebouw dat nog in aanbouw was op het immense complex. 'Mogelijk veroorzaakte een stroomstoring de brand', zeggen de autoriteiten van Maharashtra, de deelstaat waarin Pune ligt. Zeker vijf mensen kwamen om in de vlammenzee.

Coronapandemie

Het SII is de grootste vaccinproducent ter wereld. Elk jaar rollen 1,5 miljard doses entstof - onder andere tegen polio en tuberculose - van de band. Sinds kort is het Indiase bedrijf een belangrijke schakel in de strijd tegen de coronapandemie.

Het Serum Institute of India maakt per maand 50 miljoen doses van het coronavaccin van AstraZeneca. Als alles volgens planning verloopt, verdubbelt die productie binnenkort.

Niet alleen in India begonnen de autoriteiten de voorbije dagen met de inspuiting van dat vaccin bij de bevolking. Heel wat landen in de regio, zoals Bhutan, Bangladesh, Nepal en de Malediven, rekenen voor hun inentingscampagne ook op leveringen uit de Indiase metropool.

Novavax

Adar Poonawalla, de CEO van het SII, probeerde hen donderdag te sussen. 'De productie van het coronavaccin van AstraZeneca komt niet in het gedrang. We hadden verschillende gebouwen op het complex gereserveerd om dergelijke hoeveelheden te kunnen maken', zei Poonawalla.

Vanaf april begint het SII normaal met de productie van het coronavaccin van het Amerikaanse Novavax. Informatie over eventuele gevolgen voor die plannen gaf de CEO niet.