Breed verzet tegen Franse 'pasjeswet'

De Franse regering wil tegen het weekeinde een 'pasjeswet' laten goedkeuren maar stuit op zwaar verzet in het parlement. Donderdag lagen nog 900 amendementen te wachten in de Assemblée.

Hoewel sommige maatregelen al van kracht zijn, moet de algemene wet voor het gebruik van de covidpasjes nog worden goedgekeurd. Met de invoering van de pas, die aantoont dat iemand volledig gevaccineerd is, wil de Franse regering de vierde coronagolf bedwingen. Die dijt snel uit. Woensdag registreerde Frankrijk 21.000 nieuwe besmettingen. Het was de eerste keer sinds mei dat de kaap van 20.000 besmettingen gerond werd.

Er is een grote consensus over het verplicht vaccineren van het zorgpersoneel tegen 15 september. Maar de vraag of bezoekers van cinema's en musea of deelnemers aan grote manifestaties een covidpas moeten kunnen voorleggen, ligt veel gevoeliger. Ook de horeca moet vanaf augustus een covidpas aan de bezoekers vragen. Al zal er een zekere tolerantie zijn bij de controle.

De essentie De Franse regering wil de invoering van de covidpas veralgemenen om de vierde coronagolf te onderdrukken.

In het parlement ligt de wet die het gebruik van een covidpas mogelijk moet maken sterk onder vuur.

Het verzet steunt op sterke antivaccinatiegevoelens bij een deel van de Franse bevolking.

In Engeland komen leden van de Conservatieve partij van premier Boris Johnson eveneens in opstand tegen het gebruik van een covidpas.

'U vergalt deze zomerperiode voor een aantal Fransen die nog niet de tijd hebben gehad om zich te vaccineren', verklaarde Véronique Louwagie van de rechtse Les Républicains donderdag in het halfrond. 'We hebben enkel recht op een autoritaire controle of debiele technocratische maatregelen', voegde Sébastien Chenu van de extreemrechtse Rassemblement National daaraan toe. Ook ter linkerzijde is er veel weerstand. Het extreemlinkse LFI verwerpt de hele wet, terwijl de socialisten dan weer pleiten voor een verplichte inenting voor iedereen.

Woensdag pleitte premier Jean Castex nog voor een versnelde toediening van de vaccins. 'We zitten in een vierde golf. We moeten een collectieve inspanning leveren, zodat we over twee weken 8 miljoen vaccins extra hebben toegediend', verklaarde hij op de zender TF1. Castex hoopt dat 50 miljoen Fransen tegen eind augustus hun eerste vaccinatie hebben gekregen.

U vergalt deze zomerperiode voor een aantal Fransen die nog niet de tijd hebben gehad om zich te vaccineren. Véronique Louwagie Afgevaardigde van Les Républicains

Een van de problemen is dat in Frankrijk een sterke antivaccinatiebeweging bestaat. Die voedt het verzet tegen de veralgemening van de covidpas. Er zijn de voorbije week al een reeks manifestaties gehouden tegen de invoering ervan, ook vlak bij het gebouw waar de Assemblée vergadert.

Minister van Volksgezondheid Olivier Véran erkende dat de impact van de vierde golf op de gezondheidssector nog onbekend is. Het aantal opgenomen patiënten en het aantal patiënten op intensieve zorgen daalt op dit moment nog.

Parlement

Dat de invoering van een covidpas niet eenvoudig is, blijkt uit de discussie over de vraag of de parlementsleden dezelfde regels moeten naleven. In de wet was voorzien dat de toegang tot het halfrond voorbehouden zou zijn aan afgevaardigden die een geldige pas konden voorleggen. Maar parlementsvoorzitter Richard Ferrand, die lid is van de presidentiële partij LREM, waarschuwde dat het Grondwettelijk Hof dat niet zou toelaten.

We zitten in een vierde golf. We moeten een collectieve inspanning leveren, zodat we over twee weken 8 miljoen vaccins extra hebben toegediend. Jean Castex Franse premier

De grondwetspecialist Benjamin Morel bevestigt dat tegenover Le Figaro: 'Parlementsleden zijn soevereine vertegenwoordigers. Als ze verhinderd worden om te vergaderen, kunnen ze zich niet onafhankelijk uitdrukken.' Sommige leden van de meerderheid vonden toch dat de maatregel sowieso goedgekeurd had moeten worden om 'het goede voorbeeld' te geven tegenover de bevolking.