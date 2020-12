Britten stellen tweede vaccindosis uit

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de tweede vaccindosis van de in het VK al goedgekeurde Pfizer- en Oxford-vaccins respectievelijk na drie en vier weken te geven. Maar de MHRA had in zijn goedkeuringsbeslissing wat bewegingsruimte gelaten, door toe te laten dat de tweede spuit tot 12 weken kon worden uitgesteld.

Met die aangepaste timing hoopt de Britse overheid de uit de hand lopende epidemie in het land sneller weer onder controle te krijgen. De laatste dagen breken de Britse coronacijfers alle records en het gezondheidssysteem kraakt er in zijn voegen. Door zoveel mogelijk mensen alvast een eerste spuit te geven, hoopt het VK de druk op het systeem de komende weken te kunnen verlichten.

In Europa, waar voorlopig enkel het Pfizer-vaccin is goedgekeurd, is nog niet duidelijk of dat juridisch zomaar kan. De Europese medicijnenwaakhond EMA gaf voorlopig enkel een goedkeuring voor het vaccinatieschema met drie weken tussen, zoals het werd onderzocht tijdens de klinische proeven. Maar het agentschap bekijkt wel actief of daar een mouw aan te passen valt. Veel experts menen dat enkele weken uitstel geen kwaad kan.