Brussel is Antwerpen voorbij als coronahotspot

Brussel is met dagelijks gemiddeld 120 nieuwe besmettingen het nieuwe zorgenkind in de strijd tegen de corona-epidemie in ons land.

'We zijn in Belgiƫ aanbeland op een kantelmoment in de corona-epidemie: het zwaartepunt lijkt te verschuiven van Antwerpen naar Brussel.' Dat zei viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie over de evolutie van de coronacijfers in Belgiƫ. Voor het eerst sinds de opstoot midden juli zijn er dagelijks minder besmettingen. Ook in Antwerpen, dat de voorbije weken de motor achter een nieuwe uitbraak bleek, lijkt de piek voorbij. 'De daling houdt voorlopig aan in Antwerpen met afgelopen week 1.119 nieuwe vastgestelde gevallen, een daling met 24 procent', zegt Van Gucht.

'Hou cruiseschepen uit onze havens' Celeval, het expertenpanel dat de overheid bijstaat in de coronacrisis, vindt cruisetoerisme momenteel een slecht idee. Het bevestigt zijn advies om 'deelname aan cruises af te raden en te vermijden dat cruiseschepen aanmeren in Belgische havens wegens de sanitaire risico's bij die vorm van toerisme'. Afgelopen weekend is voor het eerst in bijna vijf maanden een cruiseschip op de Middellandse Zee uitgevaren. Aan boord van het schip, dat vertrokken is in de Italiaanse havenstad Genua en ook naar Malta vaart, zijn 2.500 passagiers. De voorbije maanden waren er enkele grote corona-uitbraken op schepen.

Maar er is een nieuw zorgenkind. 'In Brussel zien we dat de toename aanhoudt, met de afgelopen week 853 vastgestelde gevallen, een stijging van 48 procent. Als die evolutie aanhoudt, ligt het weektotaal binnen zo'n twee dagen in Brussel hoger dan in Antwerpen', klonk het.

120 besmettingen

Kijken we naar het zevendaags gemiddelde - elke dag wordt het gemiddeld genomen van het aantal positieve gevallen in de voorbije zeven dagen - dan is dat al zover. Het Brussels Gewest telde op 16 augustus een gemiddelde van 120 besmettingen tegenover 110 in de stad Antwerpen. Daar hoort de nuance bij dat het aantal besmettingen van toepassing is op 1,1 miljoen inwoners in Brussel en minder dan de helft in Antwerpen. Toch zijn er indicaties dat het virus in de hoofdstad even vlot circuleert als in Antwerpen afgelopen maand. De positiviteitsratio - het percentage positieve coronatests op het totale aantal tests - is in Brussel opgelopen tot meer dan 6 procent.

6 procent Positiviteitsratio De positiviteitsratio - het percentage positieve coronatests op het totale aantal tests - is in Brussel opgelopen tot meer dan 6 procent.

Ruim een week geleden was het aantal dagelijkse besmettingen in Brussel de helft van die in Antwerpen. Daar daalt het aantal mensen dat zich aanbiedt op de testlocaties voor mensen zonder coronasymptomen. De overheidsexperts vroegen vorige week in een advies dat te laten onderzoeken. 'De vraag is of het een algemene daling van de infecties betreft, de vrees voor quarantaine stijgt of meer tests worden afgenomen door de huisartsen', luidt het.

Antwerpen en Brussel zijn samen goed voor meer dan de helft van de ziekenhuisopnames, gemiddeld een dertigtal per dag. Van toestanden zoals in maart is geen sprake. De aantallen zijn relatief beheersbaar. Er is geen druk op de capaciteit, met 336 mensen in het ziekenhuis en 86 op intensieve zorg.

Mondkapjesplicht

Brussel krijgt kritiek van de experts voor zijn corona-aanpak. Celeval, het expertenpanel van virologen, ambtenaren en politiemensen dat de overheid bijstaat, vindt dat Brussel te eenzijdig inzet op een algemene mondkapjesplicht. Er staat een vergadering gepland tussen Brusselse bestuurders en Celeval over een eventuele bijsturing.