Brussel voert verbeten strijd om vaccinatiebereidheid op te krikken...

Nu duidelijk wordt dat Brussel moeite heeft om de vaccinatiegraad van 70 procent te bereiken, haalt het gewest alles uit de kast om de bereidheid omhoog te krijgen. Vooral jongeren overtuigen blijkt de boodschap.

De vaccinatiecampagne in onze hoofdstad vertraagt, zoveel is duidelijk. Vorige week werden in het Brussels Gewest 62.000 vaccins toegediend, waarvan bijna 29.000 eerste dosissen. Nochtans moeten elke week zeker 50.000 eerste prikken gezet worden om de kaap van 70 procent van alle volwassen Brusselaars te halen tegen midden juli.

Lees Meer De weg naar vaccinatie: 11 miljoen dosissen uitgedeeld

56 procent van de Brusselse bevolking is (deels) gevaccineerd. Tegen volgende week zal dat ongeveer 60 procent zijn. Ter vergelijking: in Vlaanderen heeft 70 procent van de bevolking een eerste prik gekregen en slinkt het aantal mensen op de Qvax-reservelijst zienderogen.

Terwijl Vlamingen vlot de weg naar hun vaccinatiecentrum vinden, is het in Brussel een ander paar mouwen. 'Je voelt dat de vaccinatiebereidheid bij de jongeren minder hoog ligt dan bij de rest van de bevolking', zegt Inge Neven, het hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, in een interview met Bruzz. 'Brussel heeft natuurlijk een heel jonge bevolking. Om aan die 70 procent te komen moeten we dus veel meer jongeren overhalen dan Vlaanderen of Wallonië.'

Nocturne en vaccinatiebus

Brussel moet daarvoor creatief zijn. Zo kunnen alle 16-plussers sinds begin deze maand zonder afspraak langsgaan in verschillende centra om een eerste prik te krijgen en vinden er geregeld nocturnes plaats waarbij dj's de boel opleuken. Donderdag en vrijdag rijdt er voor het eerst een vaccinatiebus uit, die halt houdt in Jette. Daar kan iedereen terecht om een prik te krijgen met het Johnson & Johnson-vaccin, waarvan één dosis volstaat.

Als je naar het straatbeeld kijkt, lijkt covid bijna voorbij. De sense of urgency om zich te laten vaccineren is wat weg. Inge Neven Brusselse gezondheidsinspectie

Waarom het zo moeilijk is jongeren te overtuigen? 'Jongeren weten dat ze niet zo snel ziek worden. Dat maakt hen minder gemotiveerd', zegt Neven. 'Als je naar het straatbeeld kijkt, lijkt covid bijna voorbij. De sense of urgency om zich te laten vaccineren is wat weg.'