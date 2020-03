Brussels Airlines vraagt overheid om steun

Het is geen complete verrassing dat Brussels Airlines om hulp smeekt. De draconische maatregelen die verschillende Europese landen en de VS nemen om het coronavirus af te remmen, laat diepe sporen na in de luchtvaart. Vorige week schrapte de VS al alle vluchten van en naar Europa gedurende 30 dagen. Tegelijk sluiten meer en meer landen de grenzen.

Volgens Davignon is de situatie 'zeer erg' en verliest de maatschappij dagelijks geld. Om hoeveel staatssteun Brussels Airlines vraagt, is nog niet bekend. 'We schuiven geen cijfer naar voren, want we zijn nog volop bezig om de impact van de afgelaste vluchten te becijferen', zegt woordvoerster Kim Daenen. 'Tot dusver gingen we er vanuit dat we in april 45 procent van onze vluchten moesten schrappen en 35 procent in maart. Maar de toestand verandert niet elke dag maar elk uur. Het is nu al duidelijk dat we deze maand meer dan 35 procent van onze vluchtend zullen moeten schrappen. Het gaat al richting 40 procent.'