Brussels bedrijf levert antistoffen tegen Covid-19 aan Nederland

Plasma Industries Belgium uit Neder-over-Heembeek denkt vanaf oktober bloedplasma te kunnen leveren voor de behandeling van Nederlandse covidpatiënten. Ook in ons land wordt die therapie onderzocht.

Het isoleren van antistoffen uit bloedplasma van genezen donoren is een bekende methode om ziektes te behandelen. Ook in de strijd tegen Covid-19 wordt ernaar gekeken. Wereldwijd lopen verschillende studies - onder meer de DAWN-studie onder leiding van de KU Leuven - om in kaart te brengen of de behandeling effectief is, en onder welke omstandigheden ze het best werkt.

16.000 donoren Nederland legt een voorraad anticovidplasma aan dat gewonnen wordt uit het bloed van 16.000 donoren.

De Nederlandse regering wachtte de resultaten daarvan niet af en investeerde 10 miljoen euro in het aanleggen van een voorraad ‘convalescent plasma’ van genezen covidpatiënten. Het bedrijf Sanquin tapt daarvoor bloed van 16.000 donoren af.

De productie gebeurt bij een Belgisch dochterbedrijf van Sanquin, Plasma Industries Belgium, dat in 1957 werd opgericht als een onderdeel van het Rode Kruis. Het bedrijf heeft een eerste lot halffabrikaten geproduceerd voor de behandeling van 4.000 patiënten.

Het product is nog niet meteen inzetbaar, zegt CEO Peter Janssen. ‘Er is nog tijd nodig voor een verdere verwerking waarin we het plasma moeten zuiveren, verpakken en testen. Dit eerste lot zal pas in oktober volledig klaar zijn voor behandeling.’

Onderzoek

Dat is hopelijk op tijd om de verwachte opstoot van het virus in de herfst te bestrijden. ‘Tegen eind dit jaar zouden we 40.000 flacons van 25 milliliter moeten leveren aan Nederlandse ziekenhuizen. Hoeveel mensen daarmee behandeld kunnen worden, weten we nog niet. Dat hangt af van de concentratie, die nog het voorwerp is van onderzoek.’

De Amerikaanse Mayo Clinic maakt binnenkort de resultaten bekend van een groot onderzoek met 48.000 patiënten. ‘Met die data zullen we beter weten welke groepen patiënten wel of niet gebaat zijn met een plasmabehandeling, en in welke fase de therapie de beste resultaten oplevert’, zegt immunoloog en longarts Bart Lambrecht (UZ Gent/VIB).

Een beperkt onderzoek geeft aan dat de slaagkans het grootst is wanneer plasma in een vroeg stadium van de ziekte of zelfs preventief wordt toegediend. De methode kan nuttig zijn om bepaalde risicogroepen te beschermen.

800 plasmadosissen Rode Kruis Vlaanderen heeft een voorraad van zowat 800 dosissen plasma met antistoffen, in de eerste plaats voor wetenschappelijk onderzoek.

Ons land investeerde nog niet in de aanleg van een voorraad plasma. ‘We hebben wel een goede respons gekregen op onze oproep aan donoren om plasma af te staan voor wetenschappelijk onderzoek. We hebben nu zowat 800 dosissen in voorraad, maar we zijn vragende partij voor nog meer genezen covidpatiënten’, is te horen bij het Rode Kruis Vlaanderen. Als de plasmabehandeling effectief blijkt en er plasma op overschot is, kan dat gebruikt worden voor transfusies.

Bottleneck

De behandeling met antistoffen is een dure en moeilijke methode. ‘De hele bevolking kan je op deze manier niet behandelen’, zegt Janssen. ‘De grootste bottleneck is dat we voldoende donoren moeten vinden. Daar is niet veel tijd voor, want we weten dat het aantal antilichamen in het bloed na enkele maanden sterk vermindert. We moeten hen dus snel benaderen.’

Bovendien zijn alleen mannelijke donoren toegelaten, omdat vrouwen als gevolg van een zwangerschap antistoffen in het bloed kunnen hebben die een gevaarlijke immuunreactie kunnen veroorzaken.