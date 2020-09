Brusselse burgemeesters komen met eigen coronaregels

Brussel verstrengt zijn coronaregels door een saturatie van de covidbedden in de ziekenhuizen en een snel toenemend aantal besmettingen bij ouderen.

'We hebben maandag vier nieuwe gevallen binnengekregen op spoed, van wie een naar intensieve moest. Met 26 patiënten op de corona-afdeling en vijf op intensieve zitten we aan onze limiet. We gaan patiënten overbrengen naar andere ziekenhuizen, onder meer in Aalst.' Dat zegt Marc Noppen, de directeur van het UZ Brussel. Ook de andere Brusselse ziekenhuizen zitten volgens Noppen stilaan op maximumcapaciteit. 'Al lijkt de exponentiële groei van de voorbije weken wat af te toppen.'

Positieve gevallen en opnames bepalen kleurcode regio De federale overheid en de regio's buigen zich dinsdag op een overlegcomité over de geplande epidemiebarometer. Die moet op termijn de nieuwe coronabijbel worden, waarbij het niveau van besmettingen - uitgedrukt in een kleurcode - gekoppeld wordt aan een vaste set coronaregels. Het adviesorgaan Celeval, dat de overheid bijstaat in de gezondheidscrisis, kreeg vorige week van het politieke bestuur de opdracht het voorstel voor de epidemiebarometer te herwerken. Volgens onze info komt er een aanpassing van de parameters die de kleurcode bepalen. Aanvankelijk was het de bedoeling vooral met ziekenhuisopnames te werken, maar daar was kritiek op omdat een stijging van de ziekenhuisopnames door de incubatietijd pas later merkbaar is, waardoor het virus al flink in omloop kan zijn. 'Daarom worden nieuwe positieve gevallen en de positiviteitsratio (het aantal positieve tests tegenover het totaal aantal tests, red.) ook meegenomen om de kleurcode te bepalen', zegt een insider. Welke kleur een bepaalde provincie krijgt, bepaalt met hoeveel mensen inwoners buiten hun gezin nauw contact mogen hebben - van 1 tot 5. Daarnaast was het plan voor alle events - van feestjes tot recepties - een maximumaantal mensen per vierkante meter vast te leggen, afhankelijk van hoe erg het virus rondwaart. Maar premier Sophie Wilmès (MR) liet al verstaan dat onwerkbaar te vinden. Celeval moet daar tegen dinsdag ook een alternatief voor vinden.

Die verzadiging was zaterdag de directe aanleiding voor het Brusselse bestuur om de coronaregels aan te scherpen. De belangrijkste maatregel is een verbod om 's nachts met meer dan 10 samen te komen en de sluiting van de horeca om 23 uur, al ontstond daar maandag discussie over. Restaurants mogen toch tot 1 uur open blijven, net als zaken die gecatalogeerd staan als café-restaurant. Nog opvallend is dat eenheid van commando ontbreekt. Sint-Joost, dat tot de meest getroffen gemeenten hoort, gaat verder dan de rest en sluit ook bibliotheken, sportzalen, jeugdhuizen en het zwembad. De Stad Brussel besloot prostitutie te verbieden.

Rusthuizen

Naast de druk op de ziekenhuizen was er de zorgwekkende vaststelling van een stijgend aantal besmettingen bij ouderen. Het aantal besmettingen bij de jongste generaties ligt gemiddeld hoger dan in de rest van het land, maar dat is ook het geval voor de 70-plussers. Voor de duidelijkheid: de groep ouderen is kleiner dan in de rest van het land, maar het virus circuleert in de hoofdstad dus wel meer bij ouderen dan elders.

We stellen vast dat het gros van de besmettingen gebeurt binnen gezin, familie- en vriendenkring. Inge Neven Brusselse gezondheidsinspectie

Het verklaart deels de snelle opmars van het aantal ziekenhuisopnames. Dat het coronavirus meer van jongeren op ouderen overslaat, heeft wellicht te maken met het feit dat in Brussel vaker meer generaties onder één dak leven. 'We stellen vast dat het gros van de besmettingen gebeurt binnen gezin, familie- en vriendenkring. Het gaat vaak om mensen met dezelfde familienaam, of uit dezelfde straat', zegt Inge Neven van de Brusselse gezondheidsinspectie.

Het goede nieuws is dat Brussel voorlopig in slaagt het virus buiten zijn rusthuizen te houden. In het voorjaar waren de Brusselse rusthuizen het meest getroffen van het hele land. Momenteel zijn er van de 137 Brusselse rusthuizen - daarnaast zijn er negen die beheerd worden door Vlaanderen - een tiental met twee of meer vastgestelde besmettingen.

Positiviteitsratio

Brussel is al even het nieuwe zorgenkind. Afgelopen week waren er 3.850 nieuwe gevallen. In de stad Antwerpen, dat qua inwonersaantal op ongeveer de helft van de 1,1 miljoen Brusselaars zit, telde de voorbije dagen 1.000 nieuwe gevallen. Opvallend: de positiviteitsratio - het aantal positieve gevallen tegenover het totale aantal tests - is in Brussel gestegen tot 10 procent. Dat kan er niet alleen op wijzen dat het virus meer in omloop is, maar ook dat te weinig getest wordt en dat veel positieve gevallen onder de radar blijven. Brussel is van plan zijn testcapaciteit fors op te drijven, van ongeveer 4.500 per dag nu tot 9.000 in december.

We rijden rond met infobusjes en geven opleidingen aan de stadswachten. Inge Neven Brusselse gezondheidsinspectie