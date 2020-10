Brusselse cafés gaan maand dicht

Het Brussels gewest legt het sociale leven extra aan banden wegens het snel oprukkende coronavirus. Dat heeft minister-president Rudi Vervoort (PS) beslist na crisisoverleg met de 19 burgemeesters.

De Belgische horeca krijgt een nieuwe klap met de sluiting van alle cafés in Brussel. Vanaf donderdag gaan alle cafés voor een maand op slot, wordt bevestigd aan De Tijd. Het gaat om cafés, theehuizen, feestzalen en andere dranktenten zoals kantines van amateurclubs. Er komt ook een 24-uur op 24 alcoholverbod in het openbaar op het hele grondgebied. Speelhallen moeten net als voor nachtwinkels het geval is om 22 uur dicht is. Er zal ook streng toegekeken worden op handhaving.

Scholen open

Restaurants blijven wel normaal open. Sporten in zaal moet voortaan zonder publiek. De scholen blijven wel open. Belangrijk is ook dat voor sectoren die met speciale protocollen werken, zoals de profsport of de cultuursector, er niets verandert.

De verstrenging in Brussel komt er minder dan 24 uur nadat er voor heel het land een extra maatregelen kwamen. De nieuwe Vivaldi-coalitie van premier De Croo besloot het aantal dichte sociale contacten in te krimpen, cafés vroeger te sluiten en telewerk te stimuleren.

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) hield woensdagochtend apart crisisoverleg met minister van Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo) en de 19 burgemeesters. De situatie in de hoofdstad is zorgwekkend, met ziekenhuizen die door het oplopend aantal patiënten mensen naar hospitalen buiten het gewest moeten sturen. 'Alle Brusselse ziekenhuizen hebben de drempel overschreden van 15 procent covid-patiënten op hun afdeling intensieve zorg. In twee ziekenhuizen is de drempel van 25 overschreden. Die toenemende druk op de zorg is een gevolg van de jonge generaties die het virus beginnen door te geven aan de oudere kwetsbare generaties', aldus Vervoort.

Alle Brusselse ziekenhuizen hebben de drempel overschreden van 15 procent covid-patiënten op hun afdeling intensieve zorg. In twee ziekenhuizen is de drempel van 25 overschreden. Die toenemende druk op de zorg is een gevolg van de jonge generaties die het virus beginnen door te geven aan de oudere kwetsbare generaties Rudi Vervoort Brussels minister-president

Brussel had al een vervroegd sluitingsuur voor cafés door de stijgende coronacijfers. Dat regime wordt nu nog verstrengd in een poging het virus weer onder controle te krijgen.

Brussel is één van de Europese corona-hotspots. De hoofdstad telt gemiddeld gemiddeld 540 nieuwe positieve corona-gevallen per dag. Daarmee staat onze hoofdstad op de tweede plek in Europa qua aantal positieve gevallen gevallen per 100.000 inwoners, tussen Madrid en Parijs in. In de Franse hoofdstad zijn onder meer bars en ook fitnesscentra voor minstens twee weken dicht. In ons land telt Brussel veel meer positieve gevallen dan provincies Luik (gemiddeld 340 nieuwe gevallen per dag), Henegouwen (316) en Antwerpen (296).