Brusselse vaccinatiegraad laagste van West-Europa

Alleen Londen en Wenen doen bijna even slecht als Brussel in een vergelijking van de hoofdsteden van de rijkste Europese landen.

Exact de helft van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft minstens één inenting gekregen tegen het coronavirus. De Brusselse vaccinatiegraad ligt daarmee een pak lager dan die in Vlaanderen (78%) en Wallonië (67%). Ter verdediging roept Brussel in dat alle grote steden moeilijkheden hebben om hun bevolking gevaccineerd te krijgen.

Dat argument houdt steek, maar in eigen land scoren Antwerpen en Gent wel een pak hoger. Een Europese vergelijking van De Tijd leert bovendien dat Brussel onderaan bengelt als de hoofdsteden van de rijkste Europese landen met elkaar worden vergeleken. In Amsterdam en Berlijn is 62 procent van de bevolking minstens één keer geprikt. In Ile de France, de regio van Parijs, is dat 67 procent.

Ook in Noord- en Zuid-Europa ligt de vaccinatiegraad hoger. In Madrid heeft 62 procent van de bevolking minstens één spuitje gekregen. In Lissabon, Rome en de Scandinavische landen is bijna 70 procent van de inwoners of zelfs meer ingeënt. Alleen in Londen en Wenen ligt de vaccinatiegraad slechts licht hoger dan in Brussel. Met de Oost-Europese landen, waar de campagne trager gaat, is het moeilijker vergelijken omdat zij dikwijls geen gedetailleerde regionale opdeling maken.

Veel Brusselaars zien het vaccin niet als een prioriteit, het vaccinatiecentrum was te ver weg of ze waren met vakantie. Erika Vlieghe Infectiologe

Londen en Brussel hebben gemeenschappelijk dat ze een heel jonge en diverse bevolking kennen. Bij Brussel komt daar nog eens een armoedeprobleem bovenop. De vaccinatiegraad ligt een pak lager in de armere kanaalzone dan in het rijkere zuiden. Ondanks alle initiatieven - van gerichte campagnes tot het inzetten van een vaccinatiebus - blijft het bijzonder moeilijk om grote delen van de bevolking te bereiken.

Infectiologe Erika Vlieghe, gelinkt aan het coronacommissariaat, beaamt dat de Brusselse campagne moeilijk verloopt. ‘De betrokken mensen zijn doorgaans geen antivaxers, maar ze hebben zich om tal van redenen nog niet laten inenten. Ze beschouwen het vaccin niet als een prioriteit, het vaccinatiecentrum was te ver weg of ze waren met vakantie. We moeten proberen hen te overtuigen. Dat wordt een werk van lange adem.’