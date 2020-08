Bubbel van vijf blijft, voetbal met fans, shoppen met twee

Belgen moeten nog tot eind september vasthouden aan een sociaal leven met wekelijks maximaal vijf directe contacten.

Dat is beslist op een Nationale Veiligheidsraad, het overleg tussen federale topministers, regionale ministers-presidenten en virologen die de overheid bijstaan in de gezondheidscrisis. De sociale contactbubbel van vijf was de voorbije dagen inzet van een communautaire discussie, omdat Franstalige wetenschappers er in tegenstelling tot hun Nederlandstalige collega's er het nut niet van inzien.

De overheid houdt er nu toch aan vast. Mensen mogen daarnaast, liefst in de buitenlucht, nog tien andere vrienden of familieleden zien. 'De sociale bubbel zijn mensen met wie je echt heel nauw contact hebt. Daarnaast mag je, uiteraard mits respecteren van de sociale afstand, nog wel mensen zien', zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Mondkapjesplicht blijf nationaal zoals eerder was afgesproken, op drukke plekken binnen en buiten dus. Maar burgemeesters en lokale besturen krijgen nu wel ruimte een eigen mondkapjesbeleid te voeren, waar het de bedoeling is dat ze verder kunnen gaan bij lokale heropflakkering van het virus.

Elders zijn er wel kleine versoepelingen. Zo mag winkelen met twee weer - dat moest tot nu solo - zonder tijdslimiet. Winkels en supermarkten krijgen wel de vrijheid vast te houden aan solo winkelen.

Koffietafels mogen weer op begrafenissen, met maximaal 50 aanwezigen.

Events binnen worden uitgebreid van 100 binnen naar 200, buiten gaat het van 200 naar 400.

Meer publiek bij voetbal

Vanaf 1 september worden daarop wel uitzonderingen toegelaten. Dat laatste is een geste naar ons profvoetbal, congresorganisator en cultuurhuizen met grote zalen. Zij krijgen toestemming meer toeschouwers binnen hun 'permanente infrastructuur' toe te laten, mits nadrukkelijke toestemming van de lokale besturen die erover overleggen met de bevoegde minister.

Er wordt dus vastgehouden aan de 'bubbel van vijf'. Die was ingevoerd op de laatste Nationale Veiligheidsraad eind juli. Daarvoor had de overheid mensen weer toegelaten wekelijks vijftien mensen in zijn sociaal leven toe te laten. Maar dat werd als een vergissing beschouwd omdat het aantal besmettingen midden juli, met grote hotspot Antwerpen, weer begon op te lopen. Daarom is toen terug gegrepen naar de bubbel van vijf, moest winkelen weer solo en waren weer minder mensen toegelaten op events.

Het was al eerder bekend dat het onderwijs vanaf 1 september open gaat. Dat zal zijn onder code geel -het virus is er maar onder controle - zoals eerder vastgelegd door de regio's. De herstart van het schooljaar gebeurt in een voltijdse vijfdagenweek. Voor leerkrachten en leerlingen ouder dan 12 jaar blijft een mondmaskerplicht gelden. Buitenschoolse activiteiten gaan niet door.