Builenpest van 1720 stuurt het Franse exitplan...

In Marseille brak in 1720 de laatste pestepidemie van West-Europa uit. De impact op de havenstad was verwoestend. Het verklaart waarom de huidige Franse regering ongeziene maatregelen neemt om een heropflakkering van de coronapandemie te voorkomen.

Op 25 mei 1720 voer het schip Grand-Saint-Antoine de haven van Marseille binnen. Aan boord balen zijde en katoen, afkomstig uit het Midden-Oosten. Omdat een quarantaine niet werd gerespecteerd verspreidde de builenpest zich daarop als een lopend vuurtje door de havenstad.

De pestepidemie greep snel om zich heen. De hospitalen konden de toevloed van zieken niet aan. Mensen stierven op straat. In augustus overleden dagelijks honderd mensen. Omdat de kerkhoven werden gesloten, dienden massagraven buiten de stad als alternatief. Pas in oktober ging de epidemie liggen. Het duurde tot 1722 voor de builenpest volledig verdwenen was.

Havenstad

De gevolgen waren enorm. Marseille telde bij het begin van de uitbraak 90.000 inwoners. Volgens schattingen kwamen in de havenstad 35.000 mensen om. In de omgeving zouden dat er nog eens 15.000 geweest zijn.

De bevolking herstelde zich wel behoorlijk snel. Drie à vier jaar later bevond het inwonersaantal zich opnieuw op het oude niveau. Het gevolg van de ondersterfte na de epidemie en de vele huwelijken die na die donkere periode werden afgesloten en tot een hogere nataliteit leidden.

Economisch belandde de stad in een complete ramp. Het duurde tot 1724 vooraleer de eerste schepen weer durfden aan te meren. De haven leed nog jaren onder de economische gevolgen.

Heilige principe

De pest van 1720 is verplichte kost in de Franse scholen en inspireerde ongetwijfeld de bekende roman van Albert Camus, 'De Pest'. Het is ook duidelijk een inspiratiebron geweest voor de Franse overheid bij de uitwerking van het plan om de coronalockdown te versoepelen. Dat plan, dat premier Edouard Philippe dinsdag voorstelde in het parlement, stapt af van een reeks heilige principes.

Frankrijk is een strak geleide centrale staat. Maar het 'nationaal' exitplan is allesbehalve nationaal. Voor het eerst zet de overheid de lokale besturen voor een grote verantwoordelijkheid. Zij beslissen of de toestand op het terrein het toelaat over te gaan tot een versoepeling of niet. Daarmee wordt het heilige principe van de bestuurlijke eenheid verlaten.

Frankrijk is een strak geleide centrale staat. Maar het 'nationaal' exitplan is allesbehalve nationaal.

De eenheid van het Franse grondgebied wordt niet gehandhaafd. Er komen groene departementen, waar de scholen en de parken mogen opengaan, en rode departementen, waar de strenge maatregelen langer gelden.

Voor sommige landen is het gebruikelijk dat de maatregelen per regio verschillen. In Duitsland beslissen de deelstaten wat gebeurt. In Italië was de bestrijding ook erg lokaal geregeld. Maar dat Frankrijk zijn territoriale eenheid opheft, is ongezien.

Tweede golf

De opdeling van het land in groene en rode zones leidt tot commotie. In de begindagen van de lockdown zijn meer dan een miljoen mensen Parijs ontvlucht. De vraag is of bewoners van rode departementen zullen proberen naar de groene zones te trekken. Niet alleen omdat het sociaal leven er beter is, maar ook omdat de economie er beter draait en er dus meer werk is.

Het doel is van heel Frankrijk opnieuw een 'groen' land te maken. Daarom is regionale differentiëring noodzakelijk.

Frankrijk kan zich geen tweede besmettingsgolf veroorloven. Economisch niet - het land kreeg de grootste economische klap sinds de Tweede Wereldoorlog - maar ook sociaal niet. De maatregelen wegen enorm zwaar op de samenleving. De motivatie om zich aan de strikte regels te houden neemt, net als elders in Europa, af.

Het zal ook vreemd zijn voor een inwoner van Parijs, dat erg getroffen is door het virus, te moeten vaststellen dat de inwoner van Bordeaux sneller in de groene zone zit. In Bordeaux is de piek al duidelijk voorbij.

Het doel is van heel Frankrijk opnieuw een 'groen' land te maken. Daarom is regionale differentiëring noodzakelijk. De vraag is maar of de inwoners die discipline kunnen opbrengen.