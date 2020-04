Cadeautje voor klussers draait uit op communicatiefiasco

Bovendien bleek vrijdag dat de regering alleen ‘algemene’ doe-het-zelfzaken wilde openen, zoals de ketens Gamma of Hubo, en geen speciaalzaken zoals verf- of vloerwinkels. Onder meer de verfketen Colora en de badkamerwinkels van X2O, die zich hadden voorbereid op een weekendopening, moesten hun plannen weer afblazen.

Euro Shop

Ook verschillende multistores, die naast doe-het-zelf-artikelen ook allerlei andere producten verkopen, wisten niet goed waar ze aan toe waren. In West-Vlaanderen kreeg de keten Euro Shop het bevel zijn winkels te sluiten, terwijl die in andere provincies wel mochten openblijven.

In Duitsland mogen sinds maandag winkels met een oppervlakte tot 800 m² weer openen. Boekhandels en fietsenwinkels mogen ongeacht de vloeroppervlakte weer de deuren openen. Grotere winkels en de winkels in grote Duitse steden komen later aan de beurt.

In Nederland mogen alle winkels open zijn, zolang ze in staat zijn 1,5 meter afstand tussen alle aanwezigen te garanderen.

Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), die verantwoordelijk is voor het opstellen en doen naleven van het ministerieel besluit, verdedigt zich tegen de kritiek. ‘We hadden maar 48 uur om het ministerieel besluit op te stellen omdat de Veiligheidsraad tot een opening op zaterdag had beslist. Sneller kon het niet’, klinkt het.

‘Op enkele uitzonderingen na is alles dit weekend ook goed verlopen. In geval van twijfel of een bepaalde winkel mag openen kan de lokale overheid altijd navraag doen bij het crisiscentrum. In het geval van Euro Shop heeft de gouverneur van West-Vlaanderen de juiste beslissing genomen’, zegt een woordvoerder van De Crem.