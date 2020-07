Californië gaat opnieuw in lockdown

Bars, bioscopen, dierentuinen en musea moeten verplicht dicht, en in restaurants mag niet meer binnen worden gegeten. In de gebieden die het hardst door corona worden getroffen sluiten ook kerken, kappers en fitnesszaken.

In de staat met ruim 40 miljoen inwoners zijn besmettingen vastgesteld bij ruim 329.000 mensen. Meer dan 7.000 patiënten zijn overleden. De jongste weken had Californië zich samen met Texas, Arizona en Florida ontpopt tot het epicentrum van de recentste coronagolf.

Gouverneur Gavin Newsom trekt aan de alarmbel, omdat het stijgend aantal coronabesmettingen ziekenhuizen in zijn staat dreigt te doen bezwijken, en omdat de cijfers in Los Angeles en de regio rond San Francisco fors omhoog gaan.

De progressieve staat is een kloppende economische ader voor de Verenigde Staten: als Californië een land was, was het gemeten naar bruto binnenlands product de vijfde grootste economie van de wereld.