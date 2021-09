Campagne derde prik start volgende week

Midden september beginnen de vaccinatiecentra aan hun laatste belangrijke opdracht voor ze een maand later sluiten: een derde extra coronaprik voor mensen vanaf 12 jaar die door een ziekte of behandeling kampen met verminderde immuniteit. Het maakt dat hun lichaam ondanks volledige inenting tegen het coronavirus minder goed antistoffen maakt en ze kwetsbaar worden voor een ernstige vorm van Covid-19, ziekenhuisopname of zelfs overlijden.

Het gaat om 350.000 tot 400.000 mensen in ons land. De uitnodigingen worden verstuurd op basis van lijsten samengesteld uit drie grote stromen. Het gaat via het kankerregister om mensen bij wie de voorbije drie jaar kanker is vastgesteld, via de ziekenfondsen om mensen die specifieke medicatie krijgen en via de huisartsen, die een selectie maken op basis van hun medische dossiers.

Er is nog niet beslist of later dit jaar ook bejaarden aan bod komen voor een extra prik. 'Daarvoor is nog geen goedkeuring van het Europese Geneesmiddelenagentschap. De Hoge Gezondheidsraad - een groep experts die het beleid voor volksgezondheid in ons land mee aanstuurt - beraadt zich over een wetenschappelijk advies dat het beleid zal bepalen, luidt het in een mededeling van de taskforce vaccinatie. Die adviseert de beleidsmakers over hoe de prikcampagne het best verloopt.