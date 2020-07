Catalaanse regering roept Barcelonezen op 'in hun kot' te blijven

De Catalaanse regering scherpt de maatregelen rond café- en restaurantbezoek in Barcelona weer aan nu het aantal coronagevallen in een week verdrievoudigd is.

De Catalaanse regering raadt de inwoners van Barcelona en enkele omliggende gemeenten aan zoveel mogelijk 'in hun kot' te blijven. Met de maatregel hoopt ze de corona-opstoot in de buurt onder controle te krijgen.

Het coronavirus flakkert steeds steviger op in Catalonië. De afgelopen dagen was de Catalaanse regering al overgegaan tot actie in Lleida en L'Hospitalet de Llobregat nadat daar verschillende nieuwe haarden opgedoken waren. Nu staat ook regiohoofdstad Barcelona op de radar.

In de toeristische trekpleister is het aantal coronagevallen in een week verdrievoudigd. 'Vooral tijdens bijeenkomsten met familie en vrienden en in het uitgaansmilieu lopen heel wat mensen besmettingen op', stelde de Catalaanse regering vast.

Cafébezoek

In een poging de verspreiding van het virus in te dammen, grijpt de ploeg van premier Quim Torra nu in. 'Bijeenkomsten met meer dan tien mensen zijn al zeker de volgende twee weken verboden, in de openbare ruimte maar ook in de privésfeer', klonk het vrijdagmiddag op een persconferentie.

We raden de mensen aan enkel nog essentiële verplaatsingen te doen. Ze mogen gaan werken en boodschappen gaan doen. Alba Vergés Catalaanse minister van Volksgezondheid

Daarnaast is het bezoek aan woon-zorgcentra al zeker de komende veertien dagen uit den boze. Ook voor een bezoek aan bars, cafés en restaurants verstrengt El Govern de maatregelen weer.

'We raden de mensen aan enkel nog essentiële verplaatsingen te doen. Ze mogen gaan werken en boodschappen gaan doen. Maar we vragen hen daarnaast zoveel mogelijk in hun kot te blijven', zei de Catalaanse minister van Volksgezondheid Alba Vergés.

Grote lockdown vermijden

De aangekondigde maatregelen gelden voor Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Rexach, Santa Coloma de Gramanet, Sant Adrià de Besós en Badalona.