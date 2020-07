Catalonië lonkt naar toeristen om economisch leed te verzachten

De coronapandemie laat diepe wonden na in de Catalaanse economie. Een krimp van meer dan 11 procent dreigt. Met een offensief om buitenlandse toeristen te lokken, probeert de Spaanse regio de schade te beperken.

In aanwezigheid van nationale en internationale hoogwaardigheidsbekleders, onder wie de Spaanse koning Felipe VI, Europees president Charles Michel en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, bracht Spanje donderdag hulde aan zijn coronaslachtoffers. Een strikte lockdown kon niet voorkomen dat meer dan 28.400 inwoners van het land aan de longziekte bezweken. In Europa is de balans alleen in het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk nog zwaarder.

Waakzaamheid blijft geboden. Sinds op 21 juni het doek viel over de noodtoestand en de quarantaine registreerde Spanje al meer dan 170 nieuwe broeihaarden. Ruim 120 daarvan blijven vandaag onbedwongen.

Catalonië

Vooral de situatie in Catalonië trekt de aandacht. Flinke opflakkeringen in en rond de stad Lleida zetten het regiobestuur er al toe aan de bewegingsvrijheid van meer dan 160.000 inwoners van het gebied opnieuw in te perken. Hetzelfde lot wacht een deel van L'Hospitalet de Llobregat, een stad met bijna 260.000 inwoners die tegen Barcelona aanschurkt. Ook in de regiohoofdstad lijken nieuwe maatregelen zich stilaan op te dringen nu het aantal coronagevallen in een week verdrievoudigd is.

De poorten van Catalonië staan wagenwijd open voor toeristen uit Vlaanderen, Nederland en andere Europese landen. Bernat Solé Catalaanse minister 'Buitenlands Beleid'

Maar redenen om de situatie te dramatiseren zijn er niet, zegt de Catalaanse minister voor 'Buitenlands Beleid' Bernat Solé in een gesprek met De Tijd. 'Wat vandaag in Catalonië gebeurt, kan en zal ook andere regio's en landen overkomen. Wij hebben ervoor gekozen moed aan de dag te leggen en transparant te zijn over opstoten. De veiligheid en de gezondheid van onze burgers en onze bezoekers staan centraal.'

Dat het longvirus nu ook in enkele wijken in Barcelona weer oprukt, is volgens Solé niet zo gek. 'Barcelona is een grote, kosmopolitische stad die veel volk lokt en met veel landen handelsrelaties heeft.'

Toeristische trekpleister

De opflakkering in de toeristische trekpleister komt in volle hoogzomer wel ongelegen. Maar Belgische toeristen hebben geen reden om Catalonië en haar hoofdstad te mijden, zegt Solé. 'De poorten van Catalonië staan wagenwijd open voor toeristen uit Vlaanderen, Nederland en andere Europese landen. Ja, hier en daar is een bepaald gebied weer in lockdown. Maar in de rest van de regio kan je vrij reizen.'

11,3 procent krimp catalaanse economie Funcas, de denktank van de vroegere Spaanse spaarkassen, voorspelt een krimp van 11,3 procent voor Catalonië in 2020, tegenover 'slechts' 9,5 procent voor heel Spanje.

De kans dat Catalonië nog eens helemaal op slot gaat de volgende weken schat de Catalaanse conseller d'Acció Exterior heel klein in. 'Die situatie gaan we absoluut vermijden. Onze boodschap aan de buitenlandse toeristen is duidelijk: het is veilig om naar Catalonië te komen.'

Het hoeft niet te verbazen dat Solé zo op die boodschap hamert. Net als alle economieën ter wereld incasseerde ook de Catalaanse een enorme tik door de coronacrisis. De strenge lockdown deed de activiteit in de regio grotendeels stilvallen dit voorjaar. Funcas, de denktank van de vroegere Spaanse spaarkassen, voorspelt een krimp van 11,3 procent voor Catalonië in 2020, tegenover 'slechts' 9,5 procent voor heel Spanje.

Financiële kater

Daar is de duik in toeristische activiteit niet vreemd aan. De Catalaanse minister van Arbeid Àngels Chacón verwacht dat de sector, goed voor

12 procent van het regionale bruto binnenlands product (bbp) en

14 procent van alle jobs, door het coronavirus met 41 tot 53 procent krimpt.

We moeten ons economisch model in een nieuw kleedje te stoppen, met een grotere focus op hernieuwbare energie, digitalisering en verbindingen tussen regio's zodat ons model robuuster wordt en minder vatbaar voor een crisis als de deze. Bernat Solé Catalaanse minister 'Buitenlands Beleid'

In haar meest optimistische scenario lokt Catalonië deze zomer 10 miljoen toeristen, de helft van het pre-coronatijdperk. Als vooral de buitenlanders wegblijven, dreigt een financiële kater. Want die buitenlanders zijn in normale omstandigheden goed voor ruim 85 procent van de toeristische inkomsten.