Chaos in Dover scherpt vrees voor Britse bevoorrading aan

De Britse voedselfederatie is bezorgd over de aanvoer van verse voeding in aanloop naar de eindejaarsfeesten, nu de haven van Dover gesloten is voor uitgaand vrachtwagenverkeer.

Door de uitbraak van een nieuwe, meer besmettelijke variant van het coronavirus in het VK, hebben tal van Europese landen voorzorgsmaatregelen genomen om de import van die virusvariant te vermijden. Belgiƫ sloot de grenzen bijvoorbeeld voor personenverkeer.

Frankrijk gaat nog verder en deed dat ook voor vrachtverkeer vanaf zondag middernacht, voor een periode van 48 uur. Vrachtwagens geraken dus via de ferry niet meer het kanaal over. Alleen containers die gedropt worden in Dover en in Calais door een truck opgepikt worden, mogen nog het Kanaal over.

Daardoor zwellen de kilometerlange vrachtwagenfiles in graafschap Kent - vooral bekend van de witte kliffen in Dover - verder aan.

Verse voeding en kerstmis

De Britse sectorfederatie Food and Drink Federation maakt zich zorgen over de aanvoer van verse voeding in het VK. 'Truckers uit continentaal Europa zullen de oversteek niet durven maken uit vrees in het VK vast te komen zitten', klinkt het.

Als we de grootste sneltestcapaciteit ter wereld in Kent moeten opzetten, dan moeten we dat doen. Alex Veitch Managing director Logistics UK

Zeker in aanloop naar kerstmis en nieuwjaar zou een gebrek aan verse voeding een drama zijn. De federatie riep consumenten alvast op om niet in paniek te gaan hamsteren. Ervaring leert evenwel dat zo'n oproep vaak net een paniekreactie oproept.

Ian Wright, de CEO van de Britse voedselfederatie vreest dat truckets ook niet meer van Calais naar Dover zullen willen rijden, uit angst vast te komen zitten aan de Britse kant. En roep bijgevolg premier Boris Johnson op dringend een telefoontje te doen naar de Franse president Emmanuel Macron. 'De overheid moet dringend de Franse regering het transportverbod op te heffen', aldus Wright.

Ook de logistieke organisatie Logistics UK, met 18.000 leden, roept op tot snelle actie en ziet heil in sneltesten. 'Als we de grootste sneltestcapaciteit ter wereld in Kent moeten opzetten, dan moeten we dat doen', klinkt het daar bij monde van managing director Alex Veitch.