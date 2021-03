Chili maakt inhaalbeweging in vaccinrace

Chili drijft in een opmerkelijk tempo zijn vaccinatiesnelheid op. Het land komt in de buurt van de vaccinatiekampioen Israël.

De voorbije week diende Chili volgens het statistiekbureau Our World in Data dagelijks gemiddeld 1,08 dosissen per 100 inwoners toe. Daarmee komt het op gelijke hoogte van Israël, het land waar de wereld al maandenlang met grote ogen naar het vaccinatietempo kijkt. Eerder deze week kwam Chili even op voorsprong, met een dagelijks gemiddelde van 1,08 dosissen per 100 inwoners, tegenover 1,03 in Israël.