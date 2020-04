China wekt argwaan met forse stijging dodentol

Een vrijwilliger controleert de temperatuur van een arbeider in een fabriek in Wuhan.

De forse opwaartse bijstelling van de dodentol door corona wakkert het vermoeden aan dat China harder is getroffen dan het wil toegeven. Want dat zou zand strooien in de propagandamachine.

In een klap kwamen er vrijdag in Wuhan - de Chinese stad waar het coronavirus eind vorig jaar opdook - 1.290 doden bij. Volgens een update van de lokale autoriteiten lag de dodentol op 3.869, wat de helft hoger is dan het cijfer dat de voorbije weken werd gecommuniceerd. Door de revisie steeg het Chinese dodental tot 4.632.

De afgelopen weken waren er speculaties dat China de omvang van de epidemie in Wuhan systematisch heeft geminimaliseerd. De geruchten wakkerden aan door beelden van lange rijen mensen die aanschoven om de assen van hun gecremeerde verwanten op te halen. Volgens sommige berichten stonden in Wuhan duizenden urnes klaar om gevuld te worden.

Geen doofpotoperatie

De Chinese regering ontkende vrijdag dat er sprake is van een doofpotoperatie. Volgens een woordvoerder kwam de herziening in Wuhan er nu er zicht is op alle slachtoffers. Sommigen stierven thuis zonder op het virus te zijn getest. En in de chaos na het uitbreken van de epidemie werden veel meldingen pas veel later doorgegeven of waren ze onvolledig.

Maar zelfs na de revisie van de cijfers blijft het wantrouwen groot. Critici wijzen erop dat Wuhan, en China bij uitbreiding, niet zo hard getroffen werd als veel Europese landen en de Verenigde Staten. Wuhan telt ongeveer evenveel inwoners als België, maar heeft veel minder doden dan ons land: 3.869 tegenover 5.163.

De Amerikaanse president Donald Trump stelde de officiële Chinese statistieken bij herhaling in vraag. 'Geloven jullie echt die cijfers in dat enorme land, genaamd China?', zei hij woensdag nog. Het stak hem ook dat China van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) lof kreeg voor zijn aanpak. Uit protest schortte Trump de Amerikaanse bijdrage van 500 miljoen dollar aan de WGO op.

Autoritair bestuur

Ook de Franse president Emmanuel Macron was vrijdag in een interview met Financial Times sceptisch. Hij leek te insinueren dat China de statistieken manipuleert om de snelle indijking van de epidemie op het conto te kunnen schrijven van zijn autoritaire bestuursmodel. Door de hogere dodentol in Europa en de VS in de verf te zetten, wil Peking de minderwaardigheid van de westerse democratieën aantonen.

Macron was scherp over de Chinese propaganda die al weken in overdrive is. Volgens hem is er geen vergelijking mogelijk tussen landen met vrije informatie en landen waar de waarheid onderdrukt wordt. 'Laten we niet zo naïef zijn te denken dat China zoveel beter is in het aanpakken van deze crisis', zei hij. 'We weten het niet. Er zijn duidelijk dingen gebeurd waar we niets van afweten.'