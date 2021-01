Chinese CoronaVac voor 78 procent doeltreffend

CoronaVac, het coronavaccin van het Cinese Sinovac Biotech, heeft een doeltreffendheid van 78 procent tegen het longvirus. Dat blijkt uit een laatste testronde in Brazilië.

Het coronavirus dwingt burgers wereldwijd al een jaar anders met elkaar om te gaan. Dat blijft zolang een groot deel van de wereldbevolking niet ingeënt is tegen Sars-CoV-2. Om die groepsimmuniteit zo snel mogelijk te bereiken, zijn op korte termijn heel wat doeltreffende vaccins nodig.

In een recordtijd ontwikkelden verschillende westerse farmabedrijven de afgelopen maanden zulke vaccins. In Europa en de Verenigde Staten kregen de producten van het Amerikaans-Duitse Pfizer/BioNTech en het Amerikaanse Moderna al de goedkeuring van de geneesmiddelenwaakhond. Het Verenigd Koninkrijk gebruikt ook vaccins van het Brits-Zweedse AstraZeneca en de Oxford University.

Niet-westerse bedrijven zoeken eveneens koortsachtig naar doeltreffende middelen. De Russische president Vladimir Poetin kondigde afgelopen zomer een vaccin aan van eigen makelij, Sputnik V. In China zijn er zeker vijf in ontwikkeling.

Testen in Brazilië

Een daarvan is CoronaVaC van het privébedrijf Sinovac. Dat werd de afgelopen maanden uitvoerig getest in onder meer Brazilië. Donderdag maakten de Brazilianen de resultaten bekend. 'Uit onderzoek bij 13.000 jonge en oude vrijwilligers blijkt dat CoronaVac voor 78 procent effectief is', klonk het.