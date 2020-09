Corona-app nadert moment van de waarheid

Coronalert wordt getest door 10.000 medewerkers van Colruyt, EY, KU Leuven, ziekenhuizen en de ambtenarij. Daarna kan de app eind deze maand het brede sop in. Hij zal vooral zijn nut bewijzen op drukke plaatsen, zoals evenementen en het openbaar vervoer.

De lancering van de corona-app komt steeds dichterbij. 10.000 testpersonen zullen Coronalert vrijdag als eersten downloaden. Ze werken bij Colruyt, EY, KU Leuven, ziekenhuizen of in de ambtenarij.

‘Die bedrijven en organisaties zijn gekozen omdat ze voldoende mensen op de werkvloer hebben’, zegt Karin Moykens, die het interfederaal comité testing en tracing leidt.

De proefpersonen zullen de app gedurende tien dagen vooral op zijn gebruiksvriendelijkheid testen, want de kans dat ze een melding van een hoogrisicocontact krijgen, is gezien de beperkte testpopulatie vrij klein. Dergelijke meldingen werden wel uitvoerig getest in de vorige fase, toen een deel van de 100 proefpersonen zogezegd besmet was.

‘Technisch werkt alles’, zegt Roel Verbeeck, algemeen directeur van het Mechelse Ixor, dat de app samen met het Brusselse Devside ontwikkelde. Het vertrekpunt was de opensourcecode van de Duitse app. De app houdt op geen enkel moment persoonlijke gegevens bij. ‘Coronalert is even veilig als de weerberichtapp op je telefoon’, zegt Verbeeck.

28 september

Als de test vlot verloopt, zal elke Belg de app in de week van 28 september kunnen downloaden via de appstores van Google (Android) en Apple (iOS). Een brede informatiecampagne begint op 5 oktober.

Concertgangers zullen zich veiliger voelen als ze de app gebruiken. Frank Robben IT-verantwoordelijke van overheidsprojecten

Het gebruik van de app is niet verplicht en anoniem. Daarom blijft manuele tracing noodzakelijk. De callcentermedewerkers weten door de anonimiteit niet wie Coronalert gebruikt. ‘Het is en-en, niet of-of. Op het openbaar vervoer en tijdens evenementen met veel volk zal de app zeker van pas komen. Concertgangers zullen zich veiliger voelen als ze de app gebruiken’, zegt Frank Robben, die de IT van de overheid overziet.

De app automatiseert het oplijsten en contacteren van je contacten, wat na een bezoek aan een druk bijgewoond event een heel karwei kan zijn. Toch moeten we die lijst met contacten nog doorgeven aan een manuele tracer. De kans bestaat namelijk dat je contacten de app niet gebruiken. Zij moeten dan telefonisch worden gewaarschuwd.

'Alle beetjes helpen'

De overheid schuift geen percentage naar voor over het verhoopte gebruik van de app. ‘Alle beetjes helpen’, zegt Moykens. ‘Het maakt niet uit, Coronalert vult de manuele tracing aan.’

‘Elke besmetting die je kunt vermijden, is winst’, zegt Verbeeck. In andere landen is een soortgelijke app al enige tijd in zwang. Bij koplopers Ierland en IJsland heeft 40 procent van de actieve bevolking de lokale app geïnstalleerd. De Duitse app (20%) had begin juli al voor honderden besmettingen gewaarschuwd.

Duitsland test samen met onder meer Denemarken, Ierland en Italië het Europees knooppunt om de verschillende apps met elkaar te laten communiceren als mensen de grens oversteken. Ons land hoopt die functionaliteit eind oktober, begin november toe te voegen, zegt Moykens.