Corona daagt oude en nieuwe vijanden uit

België is plots een van de lichtpuntjes op een duistere wereldkaart vol corona-besmettingen. Zelfs de allerbeste leerlingen van de klas worstelen in putje winter om het virus in zijn kot te krijgen.

De Belgische coronacijfers blijven de goede kant uitgaan. Ons land komt nu als een van de besten uit de Europese vergelijking. Zomaar vergelijken blijft evenwel lastig. Landen testen niet alleen verschillend, mondiaal zijn er ook andere maatregelen en varianten op lockdowns van kracht.

Wanneer versoepeling? België telt gemiddeld 1.700 nieuwe positieve gevallen per dag en 145 ziekenhuisopnames. Beide cijfers zijn cruciaal voor de eerst mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen. De regering bepaalde eerder dat het aantal besmettingen een tijdlang onder 800 per dag moet zakken, en het aantal opnames onder 75. De inschatting is dat die drempel tegen eind januari begin februari bereikt wordt. Maar de lange staart van de epidemie - nog langer dan in de eerste golf - is enigszins zorgwekkend. De vaststelling is dat het aantal opnames heel traag zakt. Op 29 december zijn weer net geen 200 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Het is dus nog allerminst een zekerheid dat de voor versoepeling geplande datum van 1 februari - half januari is er een eerste evaluatie - gehaald wordt.

De goede cijfers zijn een schrale troost. In de trieste ranglijst van coviddoden staat België wereldwijd 19de, met ruim 19.500 sterfgevallen - met bijna evenveel doden tijdens de tweede als tijdens de eerste golf. België telt weliswaar ruimer - ook vermoede coviddoden zitten in de statistieken - en ons land is als een van de meest verstedelijkte gebieden extra kwetsbaar. Desalniettemin blijft het pijnlijk dat een land met het 80ste inwoneraantal wereldwijd zo slecht scoort. Het grootste kind van de rekening zijn de rusthuisbewoners, goed voor bijna zes op tien van alle coronadoden in ons land.

De grootste virushotspots blijven de VS, Rusland, Europa, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Vooral die laatste twee springen in het oog met een forse opflakkering. Die wordt toegeschreven aan gemuteerde varianten die een pak besmettelijker zijn. Wereldwijd gooiden hun grenzen nog meer op slot in de hoop die 'mutanten' buiten de deur te houden.

De situatie in het VK doet denken aan die bij ons eind oktober. Met een record van bijna 56.000 nieuwe gevallen en bijna 1.000 nieuwe doden per dag en 24.000 opgenomen patiënten is het voor de ziekenhuizen en vooral de intensievezorgafdelingen pompen of verzuipen. Maar ook in Nederland lopen de ziekenhuizen vol, Frankrijk vervroegt de avondklok en Duitsland kampt met een recordaantal sterfgevallen. België lijkt te profiteren van het eigen falen: het moest veel vroeger op slot, omdat we de pandemie in het najaar lieten ontsporen.

Ook Oost-Europa kleurt behoorlijk rood. Dat is niet onbelangrijk voor ons: de vele Poolse, Roemeense en Bulgaarse arbeiders moeten na een verblijf in hun geboorteland tijdens de kerstvakantie volgende week in quarantaine. Ze vormen een minstens even groot risico als toeristen die terugkeren uit de skigebieden. In Zwitserland - dat open was voor Belgen - stijgt het aantal nieuwe gevallen dagelijks, terwijl er voor het openbare leven een vrij soepel regime geldt.

Ook voorheen goeie leerlingen hebben het lastig. Meerdere Australische staten hebben de grenzen gesloten. In Tokio zijn donderdag voor het eerst op één dag meer dan 1.000 nieuwe gevallen geteld. Ook Zuid-Korea kampt met een duizendtal dagelijkse gevallen, met uitbraken in gevangenissen, rusthuizen en kerken.

De situatie valt evenwel niet te vergelijken met die in Europa en de VS. Australië en Azië hebben er sinds maart voor gekozen op elke uitbraak of cluster met de hamer te kloppen - vaak geholpen door een geografie als (schier)eiland.

Dat de winter het virus extra wind in de zeilen geeft, speelt mogelijk mee. Al is ook Zuid-Afrika op het zuidelijk halfrond bijzonder zwaar getroffen. Het land is momenteel de motor van het virus in Afrika.

Corona daagt zo oude en nieuwe vijanden uit. Dat is niet nieuw. De grootste pandemie van recente datum, de Spaanse griep na WO II, trof de wereld in verschillende golven erg ongelijkmatig. Wie eerst gespaard werd, kreeg nadien de volle laag, en omgekeerd.

Evolutionair fenomeen

De Britse en Zuid-Afrikaanse mutanten zijn mogelijk exponenten van een breder fenomeen. Virussen hebben de gewoonte besmettelijker, maar minder dodelijk te worden. In een proces van jaren zal corona net als bestaande viruszusjes evolueren naar een simpel verkoudheidsvirus. De kans bestaat dat het natuurlijke selectieproces - het virus past zich aan om meer kans te hebben op overleven - in volle gang is. Dat is reden tot bezorgdheid, maar zeker niet tot paniek. Experts stellen alvast dat grenzen sluiten weinig zoden aan de dijk zet.

Jaar van de spuit

2021 moet het jaar van de spuit worden. Maar ondanks alle vaccingejubel zijn er best veel onzekere factoren. Zo zijn er vragen bij de wereldwijde distributie. De lage- en middeninkomenslanden moeten mogelijk enkele jaren op massale vaccinatiecampagnes wachten.

We weten ook nog niet hoelang vaccins ons beschermen. BioNTech-oprichter Ugur Sahin, de ontwikkelaar van 's werelds eerste goedgekeurde vaccin, rekent op minstens een jaar. Maar er zijn ook minder gunstige prognoses. Minstens even belangrijk is de nog onbeantwoorde vraag of ingeënte mensen het virus nog kunnen doorgeven. Sahin laat in een interview met het Duitse blad Der Spiegel weten daar eind januari uitsluitsel over te kunnen geven. 'Maar we hebben bemoedigende signalen dat het vaccin ook de overdracht beperkt.'

We hebben bemoedigende signalen dat het vaccin ook de overdracht van het virus beperkt. Ugur Sahin Oprichter biotechbedrijf BioNTech