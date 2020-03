Corona doet leven in Italië stilvallen

Italië grijpt naar het zware geschut om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. De volgende fase is dat alle scholen en universiteiten tot 15 maart sluiten. Voetbalstadions gaan dicht en wielerwedstrijden gaan wellicht niet door.

In Italië is het aantal coronadoden woensdag in 24 uur gestegen van 79 naar 107. Het aantal vastgestelde besmettingen bedraagt intussen 3.089, ruim 500 meer dan dinsdag. Dat is de grootste stijging sinds de uitbraak van het virus. Italië is buiten China en Zuid-Korea het zwaarst getroffen land. De epidemie concentreert zich nog altijd in het noorden, met elf dorpen in volledige lockdown. Veel scholen in het noorden zijn al dicht sinds 24 februari.

Nieuwe besmettingen

De grootste besmettingshaarden zijn Lombardije, Veneto, Piëmont en het iets zuidelijkere Emilia-Romagna. In die regio's neemt het aantal nieuwe besmettingen snel toe. Ook worden almaar meer zieken aangetroffen in delen van Italië die tot nu gevrijwaard bleven. Het vermoeden is ook dat er door het beperkte aantal coronatests veel meer besmettingen zijn dan geregistreerd. Het aantal doden afgezet tegen het aantal besmettingen komt in Italië op een verhouding van 3 procent. Die ratio lijkt wat overdreven, waarbij gewezen wordt naar het referentieland Zuid-Korea. Dat test wel consequent op mogelijke patiënten. In Zuid-Korea is de sterftegraad van het virus 0,6 procent. Daarom vermoeden experts dat het aantal werkelijke coronagevallen in Italië al boven 10.000 kan liggen.

Die vaststelling en de versnelde verspreiding verklaren mee waarom Italië de al genomen maatregelen uitbreidt naar de rest van het land. Alle scholen en universiteiten gaan tot zeker 15 maart dicht. 'We doen dat uit voorzorg omdat onze gezondheidszorg overbelast dreigt te geraken. Er dreigt een probleem met intensieve zorg', was de uitleg van de partijloze premier Giuseppe Conte in een officieel statement over de draconische ingreep.

De grootste vrees over het coronavirus is dat er zoveel zieken bijkomen dat er niet genoeg ziekenhuisbedden zijn voor patiënten die enkele kunnen overleven met intensieve zorg. De maatregel treft 8,7 miljoen kinderen en hun ouders.

In België kwamen na de krokusvakantie een beperkt aantal besmette kinderen naar school, nadat ze vorige week op vakantie waren geweest in Italië. Heel veel zieken in België en de buurlanden blijken besmet te zijn in Italië.

De Italiaanse regering baseert haar beslissing op een advies van een wetenschappelijk coronacomité. Conte en zijn ploeg werken ook aan een regeringsbesluit met nog veel ingrijpender maatregelen. Daarbij zou sprake zijn van 'een verbod op elk evenement waarbij het voor mensen onmogelijk is meer dan een meter uit elkaars buurt te blijven'. Bioscopen en theaters gaan wellicht dicht. Sportevents kunnen alleen nog in gesloten stadions of hallen - zonder publiek.

De economische schade is niet meer te overzien. Italië is de komende weken het epicentrum van het wielrennen met de wedstrijden Strade Bianchi, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Mogelijk worden die afgelast. De voetbalmatchen in de Serie A gaan wel door, maar in lege stadions. Nog crucialer zijn de geplande matchen in de Champions League, de Europese competitie waar miljarden in omgaan. Ook modeshows en handelsbeurzen zijn geschrapt.

Povlakte

De corona-uitbraak situeert zich in het hart van de Italiaanse economie: de Povlakte. De meeste besmettingen zijn vastgesteld in de regio's Lombardije, met de mode- en zakenstad Milaan, Veneto, met de toeristenmagneet Venetië, en Emilia Romagna, met de universiteitsstad Bologna. In die laatste regio bevindt zich een cruciaal deel van de Italiaanse auto- en motorindustrie, met 200 bedrijven waaronder Ferrari, Maserati, Alfa en Ducati. Piëmont, waar de stad Turijn de hoofdzetel van de autoreus Fiat Chrysler herbergt, is voorlopig grotendeels gevrijwaard. De fabrieken blijven draaien, kantoren blijven open, al stimuleren bazen hun personeel tot thuiswerk.

Schermvullende weergave De autoreus Fiat Chrysler zette bij de lancering van de elektrische versie van zijn iconische 500-model in het door corona getroffen Milaan de invités en journalisten op minstens een meter van elkaar. ©REUTERS

Fiat koos woensdag speciaal voor Milaan om de nieuwe elektrische uitvoering van zijn iconische 500-model te lanceren. Een strategische keuze, nadat de lancering op het geschrapte autosalon van Genève niet was doorgegaan en om Milaan een duwtje te geven. De Italiaanse economische motor ligt erbij als een spookstad. Het Italiaanse toerisme vreest ruim 7 miljard euro aan inkomsten te verliezen door geannuleerde boekingen.

Italië was voor de uitbraak van corona al een economisch zorgenkind. Nu stevent het recht op de recessie af. Lichte groei wordt in de prognoses bijgesteld tot een krimp tussen 0,3 en 0,7 procent. Dat is slecht nieuws voor de al fors bloedende begroting met een tekort van 29 miljard euro. De ministers van Financiën van de eurozone lieten verstaan open te staan voor een tijdelijke afwijking van de Europese begrotingsregels. In Italiaanse regeringskringen wordt intussen gesproken over de lancering van een stimuluspakket tot 4,5 miljard euro, een kwart procentpunt van het Italiaanse bruto binnenlands product.

