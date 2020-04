Corona duwt Duitse en Franse economie kopje onder

In La Défense, het zakendistrict van Parijs, heerst een ongewone rust nu Frankrijk in lockdown zit.

De coronapandemie slaat zelden geziene wonden in de grootste economieën van de eurozone. In Duitsland dreigt de grootste kwartaal-op-kwartaalkrimp in een halve eeuw, in Frankrijk de zwaarste terugval sinds 1945.

De coronapandemie veroorzaakt niet alleen een zelden geziene gezondheidscrisis in de wereld, ook boven de economie pakken zich erg donkere wolken samen. Europa ontspringt de dans niet. De ravage zal zwaar zijn, voorspellen Franse en Duitse rapporten woensdag.

De Franse centrale bank zette woensdagvoormiddag de toon. 'De economie kromp in de eerste drie maanden van 2020 kwartaal op kwartaal met 6 procent', voorspellen de cijferaars van de Banque de France. Dat is de slechtste prestatie sinds 1945.

Tijdens het laatste kwartaal van 2019 had de tweede economie van de eurozone ook al een tik van 0,1 procent geïncasseerd. Technisch gezien betekent dat dat onze zuiderburen in een recessie gedoken zijn.

Quarantainemaatregelen

De forse krimp tijdens de eerste maanden van dit jaar komt niet als een verrassing. Net als in de meeste Europese lidstaten gelden in Frankrijk al verschillende weken quarantainemaatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Iedereen moet zoveel mogelijk binnenblijven. Veel bedrijven hadden geen andere optie dan tijdelijk de deuren te sluiten.

6% krimp De Franse economie kromp in de eerste drie maanden van 2020 kwartaal op kwartaal met 6 procent.

'Tijdens de laatste twee weken van maart lag de economische activiteit 32 procent lager dan in normale omstandigheden', stelde de Franse centrale bank vast. Die verwacht niet meteen beterschap. Frankrijk zit nog zeker tot 15 april in lockdown en de kans is erg groot dat president Emmanuel Macron donderdag in een tv-toespraak een verlenging van de uitzonderingsmaatregelen aankondigt.

'Per twee weken dat de quarantaine van kracht blijft, daalt het bruto binnenlands product jaar op jaar met 1,5 procent', rekende de Banque de France uit. De bouw- en de transportsector, de hotels, de restaurants en de kleinhandel krijgen de zwaarste klappen te incasseren.

Duitsland

Ook Duitsland staat voor donkere economische tijden, waarschuwden de Duitse onderzoeksinstituten DIW, Ifo, IfW, IWH en RWI woensdag. Tijdens de eerste drie maanden van 2020 blijft de schade volgens hen beperkt tot een krimp van 1,9 procent.

Maar voor de periode april-juni voorspellen ze zwaar onweer. 'De coronacrisis dreigt de Duitse economie in het tweede kwartaal met 9,8 procent te doen krimpen', luidt het. Dat zou de zwaarste terugval zijn sinds 1970, toen Duitsland de statistieken begon bij te houden. De schade zou ook dubbel zo groot zijn als op het hoogtepunt van de financiële crisis in 2009.