Corona-epidemie ontbloot Poetins kroon

Een reeks dodelijke ongevallen met coronadokters legt het falen van de Russische gezondheidszorg bloot. De schrijnende situatie duwt president Poetin het defensief.

Een Russische spoedarts, Aleksandr Shulepov, raakte zwaargewond bij een val uit het raam van de tweede verdieping van een ziekenhuis in Novaya Usman, een stad ruim 500 kilometer ten zuiden van Moskou. Het was het derde soortgelijke incident in twee weken in Rusland, schreef de nieuwssite Meduza. Eerder waren twee andere coronadokters overleden na een val.

Het klinkt altijd verdacht als mensen in Rusland uit het raam vallen. Maar eerder dan een sinister moordcomplot in opdracht van het Kremlin lijken de drie recente ongevallen vooral een illustratie van de schrijnende situatie in de Russische gezondheidszorg, die vooral de dokters en het verplegend personeel onder zware druk zet. Volgens een actiegroep zijn al 101 dokters en verplegers gestorven aan corona.

Emotionele bui

Ziekenhuizen kampen met een nijpend tekort aan beschermend materieel, waardoor het personeel groot gevaar loopt. Shulepov had op 22 april een video verspreid waarin hij aanklaagde dat hij had moeten doorwerken, ook al was hij besmet geraakt met het coronavirus. Drie dagen later trok hij zijn woorden terug en zei hij in een 'emotionele bui' te hebben gehandeld.

Ook de spoedarts Natalya Lebedeva raakte door haar werk besmet met het coronavirus. Zij kwam op 24 april om bij een val uit het raam. Volgens collega's ging het om zelfdoding. Lebedeva zou ervan zijn beschuldigd andere verplegers te hebben besmet. Het derde slachtoffer, Elena Nepomnyaskaja, had zich verzet tegen de opening van een coronavleugel in haar ziekenhuis omdat er onvoldoende beschermend materiaal was.

Privéklinieken

De corona-epidemie heeft het falen van de Russische gezondheidszorg blootgelegd. Door ingrijpende besparingen kampt het land met een gebrek aan ziekenhuisbedden en medisch materiaal. Dokters en verplegers in het officiële circuit zijn zwaar onderbetaald, waardoor velen ontslag nemen en in privéziekenhuizen aan de slag gaan.

De epidemie is uitgegroeid tot Poetins grootste politieke uitdaging sinds hij eind 1999 aan de macht kwam.

De schrijnende situatie duwt het regime steeds meer in het defensief. President Vladimir Poetin hield lang vol dat hij de toestand onder controle had. Pas eind maart gaf hij de ernst van de epidemie toe. En het gaat nog altijd heel hard in Rusland. Het aantal Covid-19-besmettingen steeg dinsdag voor de derde dag op rij met meer dan 10.000. Inmiddels zijn al ruim 155.000 besmettingen en 1.451 doden geregistreerd.

Constitutionele coup

De epidemie is uitgegroeid tot Poetins grootste politieke uitdaging sinds hij eind 1999 aan de macht kwam. En dat uitgerekend op het moment dat hij zijn greep op de macht had willen verstevigen. Poetin had eerder dit jaar een grondwetswijziging geforceerd die hem tot 2036 in het zadel moest houden. Een gepland referendum om die constitutionele coup te legitimeren - al dan niet na wat stembusfraude - werd door corona op de lange baan geschoven.