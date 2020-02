Corona kost AB InBev zeker 170 miljoen dollar winst...

AB InBev heeft donderdag 5,5 miljard euro beurswaarde verloren. In 2019 vielen de prestaties tegen en in 2020 loopt de brouwer minstens 170 miljoen euro brutobedrijfswinst mis door het coronavirus.

2019 was slecht en 2020 wordt moeilijk. Dat is samengebald de boodschap van het jaarrapport dat de Belgisch-Braziliaanse brouwer AB InBev donderdag presenteerde. Waarop het aandeel 11 procent kelderde. 5,5 miljard euro beurswaarde verdampte. Daar waren twee belangrijke redenen voor.

Het coronavirus kost AB InBev klanten. De uitbraak in China kostte de brouwer, die ook het bier corona maakt, in januari en februari 285 miljoen dollar omzet en 170 miljoen dollar ebitda. De Chinezen lieten cafés en restaurants links liggen. Ook thuis dronken ze minder bier.

Brouwerijen sluiten

Een tijdlang moest AB InBev zijn 33 Chinese brouwerijen sluiten. 'Intussen is de helft weer open', zegt CEO Carlos Brito. 'We kregen ook de toestemming om de andere brouwerijen te openen, behalve die in de stad Wuhan.' Brito sust de gemoederen. 'Onze ebitda zal dit jaar 2 tot 5 procent groeien', zegt hij. Daarmee stelt AB InBev de analisten teleur. Die rekenden voor 2020 op een ebitda-groei van 5,7 procent.

Bovendien rijst de vraag of AB InBev zijn prognose binnenkort naar beneden moet bijstellen. Almaar meer mensen buiten China raken besmet met corona. 'Onze vooruitzichten zijn gebaseerd op de huidige maatregelen in China. Alleen daar zien we een significante impact op de verkoop. Nergens anders.'

Met een mogelijke dalende verkoop in Europa of elders houdt AB InBev geen rekening. 'We willen niet alarmistisch zijn.'

Ondersneeuwen

Ook de prestaties van de grootste brouwer ter wereld in het afgelopen jaar baren beleggers zorgen. Qua winstgroei stelde AB InBev teleur. De genormaliseerde brutobedrijfswinst (ebitda) groeide in 2019 met 2,7 procent naar 21 miljard dollar, terwijl analisten op 3,5 procent groei hadden gerekend. In de laatste drie maanden van het jaar had AB InBev het pas echt moeilijk. De genormaliseerde ebitda daalde met 5,5 procent. Analisten hadden de lat op een daling van 1,9 procent gelegd.

In het laatste kwartaal groeide en verraste AB InBev nog meer. Toen steeg het volume met 1,6 procent. Analisten hadden een daling van 0,1 procent verwacht.

Verenigde Staten

In enkele toplanden blijft AB InBev zwaar onder druk staan. Bijvoorbeeld in Noord-Amerika, goed voor 29 procent van de omzet. Zeker in de VS gaat het al jaren moeilijk. AB InBevs voornaamste merken Budweiser en Bud Light verliezen al jaren klanten. In 2019 daalde het marktaandeel van AB InBev opnieuw, met 50 basispunten. Jarenlang snoepten kleine, artisanale brouwerijen klanten weg van de publieksbieren. Nu maakt een nieuwe uitdager het AB InBev moeilijk: hard seltzers, een drankje gemaakt van bruiswater, alcohol en fruitextracten. Die markt was vorig jaar 1,3 miljard dollar groot, berekende het onderzoeksbureau Nielsen. Dat is dubbel zoveel als een jaar voordien.

Vorige maand begaf AB InBev zich ook op de markt, met de lancering van Bud Light Seltzer. 'De eerste resultaten zijn goed. We lanceren het drankje snel en op grote schaal', zegt Brito. 'We hebben nu 10 procent van de markt, en dat kan 20 procent worden.'

Analisten zijn minder overtuigd. ‘De boom van hard seltzer was AB InBevs eerste grote test in jaren en de brouwer heeft gefaald', schreef het beurshuis HSBC begin deze week. ‘Met Bud Light Seltzer zit AB InBev in een defensieve modus.’

Brazilië

Ook in Brazilië gaat het al jaren slecht. Het woelige economische en politieke klimaat speelt AB InBev parten,en de brouwer zit er verwikkeld in een concurrentiestrijd met het Nederlandse Heineken en met Coca-Cola, dat er zowel bier als sterkedrank levert aan supermarkten en horeca. Het marktaandeel van AB InBev daalde tussen het hoogtepunt in 1999 en nu van 72 naar 54 procent, blijkt uit de Nielsen-cijfers. AB InBev moet terrein terugwinnen door de omzet en de volumes op te drijven. Dat lukt, want het volume steeg vorig jaar met 5 procent, terwijl de omzet 7 procent omhoogging.

Maar AB InBev heeft daar een prijs voor betaald. De ebitda daalde, waardoor de winstmarge met 489 basispunten kromp naar 41,1 procent.

‘De trend van de afgelopen vijf jaar in Brazilië is verontrustend’, zegt HSBC. ‘En we verwachten niet snel een ommekeer.'