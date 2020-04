'Corona legt grootste pijnpunten Amerikaanse samenleving bloot'

De arme wijk Elmhurst in New York wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Gemeenschapshuizen verzorgen de voedselbedeling.

Op het hoogtepunt van de corona-epidemie in de Verenigde Staten tekent zich in New York een patroon af: de armste inwoners van de miljoenenstad worden het hardst getroffen.

Vijf vrienden verloor Daniel Dromm. 'Twee op maandag, drie op dinsdag. En toen was de week pas begonnen.' Dromm is lid van de gemeenteraad van New York en vertegenwoordigt een van de zwaarst getroffen buurten: Elmhurst in het stadsdeel Queens.

De afgelopen weken vielen hem zwaar, vertelt Dromm. Hij woont vlak bij het overbelaste ziekenhuis dat de burgemeester het ‘epicentrum van het epicentrum’ noemde. 'Het geloei van sirenes versterkt het gevoel van isolatie en depressie. Het herinnert je continu aan wat er buiten gebeurt.'

Buurt Corona

De hoogste besmettingsgraad van New York is gevonden in Elmhurst, het aangrenzende Jackson Heights en de ernaast gelegen buurt die ironisch genoeg Corona heet. Van elke 1.000 inwoners werden er tot deze week 12 tot 20 positief getest, bijna dubbel zoveel als in de rest van de stad, volgens een analyse van onderzoeksplatform ProPublica. Dat is niet toevallig.

Het virus wordt door de gouverneur van de staat New York ‘de grote gelijkmaker’ genoemd. Arm, rijk, onbeduidend of beroemd, iedereen kan er ziek van worden. Maar dat is een halve waarheid. De hele waarheid is dat de meeste coronagevallen geteld worden in de armste wijken van New York, zoals Elmhurst.

Ook in de rest van het land is dat patroon zichtbaar. Zwarte Amerikanen, die vaker onder of dicht bij de armoedegrens leven, zijn oververtegenwoordigd in de ziekte- en overlijdensstatistieken.

'Aanvankelijk leek het een ziekte van mensen die de middelen hebben om te reizen en terugkwamen uit China of Italië. Maar nu we vragen om afstand te houden, treft de ziekte vooral de kwetsbaarste gemeenschappen die minder in staat zijn dat te doen', observeert Rochelle Walensky, het hoofd van de afdeling infectieziekten van het Massachusetts General Hospital in Boston.

Nieuwe immigranten

Elmhurst is een aankomsthaven voor nieuwe immigranten. Ruimte voor afzondering van zieken hebben die meestal niet. Ze huren kamers in overvolle appartementen. 'Eenzaam zijn in quarantaine is een voorrecht', concludeert Dromm. Net als thuiswerken. Hier wonen de mensen die supermarkten draaiende houden, maaltijden bezorgen en ziekenhuizen schoonmaken.

Ze moeten zich blootstellen aan mogelijk besmette stadsgenoten door met de bus of metro naar hun werk te trekken. Een aanzienlijk deel van de buurtbewoners heeft niet de juiste verblijfspapieren en geen zorgverzekering. Dat laatste geldt voor ongeveer een op de vier. Ze gaan pas naar de dokter als het echt niet anders kan, uit vrees voor de autoriteiten of de ziekenhuisrekening.

Queens heeft bovendien minder ziekenhuiscapaciteit dan andere stadsdelen, minder dan de helft van de bedden die de bewoners van de luxewoontorens in Manhattan voor elke 1.000 inwoners tot hun beschikking hebben. 'De gemeenschap is lang genegeerd door politieke zwaargewichten', zegt Dromm. Negeren is makkelijk. In het district mag zo’n 55 procent van de bewoners niet stemmen, omdat ze niet lang genoeg in de VS wonen of geen papieren hebben.

En komt informatie over preventiemaatregelen wel overal goed aan, in de kakofonie van de 167 talen die hier gesproken worden? 'We zijn met zoveel verschillende culturen, etnische achtergronden en talen, dat we niet meer met elkaar kunnen communiceren', vreest Jennifer Ochoa, moeder en mantelzorger in Elmhurst.

Geen financiële steun

Ochoa deelt een huis van drie verdiepingen met haar Colombiaanse moeder, haar in Ecuador geboren vader, haar zus, haar neefje, haar elfjarige zoon en twee tantes. Haar man durft niet thuis te slapen. Hij werkt in een hotel waar medisch personeel verblijft. 'We proberen te blijven zien dat we het beter hebben van dan veel anderen hier.'

De economische klap is hard, in deze buurten vol immigranten die werk in de dienstensector verliezen maar niet in aanmerking komen voor de financiële steun van de regering van president Donald Trump. Dagelijks vormt zich om half een ’s middags een rij - netjes opgesteld - van mensen die warme maaltijden ophalen op het kantoor van de lokale politica Catalina Cruz. Een beroemde chef heeft er een gaarkeuken opgericht.

De socioloog William Kornblum, die in Jackson Heights woont en onderzoek deed naar de bewoners, zegt te ‘rouwen’ om de buurt. 'Zo tragisch. De mensen met de minste middelen om de crisis het hoofd te bieden worden het hardst geraakt. Het virus legt de grootste pijnpunten van de Amerikaanse samenleving bloot.'