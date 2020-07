Corona-opstoot en nieuwe lockdowns bedreigen economisch herstel VS

In een poging de opstoot in coronabesmettingen in te dammen, ging de Amerikaanse staat Californië eerder deze week weer in lockdown.

De Verenigde Staten krijgen geen grip op het coronavirus. De ongecontroleerde opstoten zetten beleidsmakers aan tot nieuwe lockdowns. Donkere wolken hangen boven het broze economische herstel.

De Verenigde Staten krijgen dezer dagen een serieuze wake-upcall. Maandenlang waren het Witte Huis, investeerders en heel wat economen ervan overtuigd dat de economie, na de duik in een recessie in de lente, tegen het eind van de zomer vaart zou maken om in de herfst weer helemaal op kruissnelheid te komen.

Tegen dan zou het coronavirus bedwongen zijn, zouden de lockdownmaatregelen verleden tijd zijn en zouden gezinnen als vanouds het geld laten rollen, luidde de redenering. De cijfers over de creatie van jobs in mei en juni sterkte de aanhangers van dat scenario in die overtuiging.

IJdele hoop

Meer en meer rijst de vraag of zij niet met ijdele hoop leven. De dagelijkse coronacijfers leren dat de VS geen grip krijgen op het longvirus. De afgelopen dagen registreerde het land in 24 uur gemiddeld meer dan 60.000 nieuwe gevallen. Bijna 3,5 miljoen inwoners zijn besmet. Ook het aantal overlijdens stijgt. De dodentol flirt met de kaap van 137.000 personen.

In het noordoosten en het noordwesten, de oorspronkelijke frontlinies, blijft het aantal nieuwe besmettingen voorlopig binnen de perken. Die evolutie staat in schril contrast met de situatie in het zuidoosten en het zuidwesten van het land.

Staten als Texas en Florida lijken de prijs te betalen voor de snelle afbouw van de lockdown in mei. De voorbije dagen sneuvelden er meerdere records. Californië, dat omzichtiger te werk ging, krijgt evenmin vat op de sluipmoordenaar. De corona-opstoot zette gouverneur Gavin Newsom er deze week toe aan bars, restaurants en fitnessruimtes weer te sluiten. Ook elders draaien beleidsmakers voor de bevolking opnieuw de duimschroeven aan.

Recessiespiraal

Steeds meer bestaat de vrees dat de schijnbaar niet te stuiten opmars van het virus en de daarmee gepaard gaande nieuwe lockdowns het broze economische herstel zullen smoren en de VS in een recessiespiraal storten.

Een dikke mist omgeeft ons en er zijn veel risico's. Het herstel zal vaak op tegenwind botsen. Lael Brainard Bestuurder Amerikaanse centrale bank

Lael Brainard, een van de invloedrijkste bestuurders bij de Amerikaanse centrale bank, steekt haar bezorgdheid niet onder stoelen of banken. 'De recente opflakkering is een ontnuchterende herinnering dat het de pandemie is die de marsrichting van de economie dicteert', zei ze in een virtuele speech.

'Een dikke mist omgeeft ons en er zijn veel risico's. Het herstel zal vaak op tegenwind botsen, zelfs als die risico's geen werkelijkheid worden. Een tweede virusgolf zou de uitdaging alleen maar groter maken', zei ze.

Nieuw steunpakket

Het besef dat de weg naar het herstel met heel wat obstakels bezaaid zal liggen, dringt ook door tot de bedrijfswereld. Ondernemingen wapenen zich al voor een tumultueuze herfst. Zo kondigden grote banken aan miljarden opzij te zetten om nakende verliezen op te vangen nu steeds meer consumenten hun leningen niet of nauwelijks weten af te betalen.

De appetijt voor stimulusmaatregelen is niet groot in het Congres, maar de kans is reëel dat we op een verschrikkelijke herfst afstevenen. Karl Smith Vicevoorzitter fiscaal en economisch beleid bij denktank Tax Foundation

Hier en daar weerklinkt stilaan de roep om een nieuw steunpakket. 'We moeten weer naar de liquiditeitsmodus schakelen. De appetijt voor stimulusmaatregelen is niet groot in het Congres, maar de kans is reëel dat we op een verschrikkelijke herfst afstevenen', zei Karl Smith van de conservatieve denktank Tax Foundation in de Amerikaanse krant The New York Times. 'En dan speelt de parlementaire kalender in ons nadeel.' Zodra het zomerreces voorbij is, schakelen de VS naar verkiezingsmodus.