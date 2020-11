Corona-vaccin Pfizer beschermt 90 procent proefpersonen

Het coronavaccin van de Amerikaanse farmareus Pfizer en het Duitse biotechbedrijf BioNTech is bijzonder doeltreffend tegen de ziekte Covid-19. Dat blijkt uit de resultaten van een studie bij tienduizenden vrijwilligers.

Er is opnieuw bijzonder hoopvol nieuws dat er nog dit jaar een eerste coronavaccin op de markt komt. Het vaccin dat samen is ontwikkeld door het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNtech blijkt in een grote studie met tienduizenden proefpersonen ruim 90 procent behoed te hebben voor infectie. 'Dit is een nog beter resultaat dan we gehoopt hadden. Onze verwachting was eerder 60 à 70 procent, 90 procent is uitzonderlijk', stelt BioNTech-CEO Ugur Sahin tegenover het persbureau Bloomberg. Het vaccin wordt momenteel getest bij 43.000 Amerikanen, Duitsers, Brazilianen en Argentijnen.

Cruciale doelgroepen

Bij de resultaten past wel enig voorbehoud. Het is onduidelijk hoe goed het vaccin werkt bij cruciale doelgroepen zoals ouderen. En het is ook onduidelijk of het vaccin voorkomt dat mensen zwaar ziek worden. De vaccinresearchers krijgen in principe volgende week de resultaten omtrent de veiligheid van het vaccin die de voorbije twee maand verzameld zijn. Maar tot nu heeft data-analyse geen issues omtrent veiligheid aangetoond, luidt het bij de twee bedrijven.

De laatste rechte lijn naar een eerste vaccin lijkt ingezet. Blijkt het vaccin doeltreffend en veilig, dan kunnen bedrijven een officiële goedkeuring aanvragen bij de Amerikaanse gezondheidswaakhond. Het Europese Geneesmiddelenagentschap is al bezig met de data-analyse van de vaccins van Pfizer-BioNtech en een andere frontrunner, het vaccin van AstraZeneca in samenwerking met de universiteit van Oxford. Dat gebeurt om het proces richting een vaccin te versnellen, zonder uiteraard in te boeten op alle veiligheids- en kwaliteitschecks. België krijgt in principe toegang tot de vaccins die door de Europese Commissie gekocht worden. De lidstaten hebben beslist het vaccinproces te laten leiden door Europa, tenzij ze zelf expliciet voor een opt-out van bepaalde vaccins gaan.

Spuitje voor iedereen

Bij een groen licht is een spuitje voor iedereen onmogelijk. Pfizer en BioNtech zeggen in staat te zijn tegen eind 2021 650 miljoen mensen te vaccineren. Nog dit jaar zou het om 50 miljoen dosissen gaan. Een deel van de productie gebeurt overigens in het Belgische Puurs. Daarom is het belangrijk dat ook andere bedrijven snel met vaccins komen. Moderna meldt dat het deze maand resultaten van zijn proeven verwacht. Johnson & Johnson mikt op eind dit jaar, net als Oxford-AstraZeneca.

Het Duitse BioNTech maakt vaccins van 'boodschapper-RNA'. Dat is een erfelijkheidsmolecule die lichaamscellen ertoe aanzet de uitsteeksels van het coronavirus uit hun buitenkant te laten groeien. Het lichaam bouwt afweer op zodra het met de stekels in aanraking komt.