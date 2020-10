Coronabarometer is klaar, presentatie is voor later

Er is een politiek principeakkoord over de lang aangekondigde coronabarometer. Dat is het systeem met risiconiveaus die in elke fase van de epidemie bepalen welke maatregelen van kracht zijn. Er is wel nog finetuning nodig.

Een beetje tegen de verwachting in is de lang aangekondigde coronabarometer - die het langetermijndraaiboek moet zijn om ons land door de coronastorm te loodsen - vrijdag niet officieel gelanceerd. Het was de bedoeling de barometer na afloop van het overleg tussen de federale topministers en ministers-presidenten van de deelstaten samen met de verstrenging van de regels te presenteren. De logica is dat meteen een bepaald risiconiveau van kracht is - waar dan een set coronaregels aan gekoppeld wordt.

Dat is ook gebeurd, liet minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) weten. De op het Overlegcomité goedgekeurde barometer zit in het allerhoogste alarmniveau 4. Volgens Vandenbroucke is er al een akkoord over de drempelwaarden die gehanteerd worden, maar is het nog niet uitgemaakt welke maatregelen voor elk van de niveaus moeten gelden. ‘Als we de barometer op punt stellen, moet het duidelijk zijn wat dat betekent.’

Het probleem met de barometer is dat voor elk alarmniveau regels moeten gelden voor meerdere segmenten van onze samenleving. Daarover zijn eerder al veel akkoorden en regels gemaakt die gelden afhankelijk van hoe erg het virus circuleert. De regio’s sloten al protocollen met de professionele sport- en cultuursector over hoe zij kunnen werken. Hetzelfde geldt voor het onderwijs, waar kleurcodes bepalen hoeveel en welke leerlingen fysiek naar school mogen.

Protocollen

Door dat systeem hebben de architecten van de barometer hun plannen voor een systeem met vier kleuren - groen, geel, oranje en rood - laten varen. Het zou voor te veel verwarring zorgen met andere sectoren, want ook voor reizen bestaat een systeem met kleurcodes.

Vandenbroucke zei dat de protocollen met de cultuur- en sportsector de komende week herbekeken worden om ze aan te passen aan de huidige situatie. In afwachting, tot volgende week vrijdag dus, blijven de huidige protocollen van kracht.