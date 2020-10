Coronabarometer krijgt geen kleurcodes, maar risiconiveaus

De overheid gaat met risiconiveaus werken in de coronabarometer die vrijdag wordt gelanceerd. Die leidt ertoe dat telewerk de norm wordt en het aantal contacten allicht voort wordt beperkt.

Nu het gemiddelde aantal vastgestelde coronabesmettingen boven de 5.000 per dag is gestegen, klinkt de roep naar bijkomende maatregelen almaar luider. Zeker nu Nederland en Frankrijk verregaande verstrengingen hebben aangekondigd. Bij ons is het uitkijken naar vrijdag, wanneer de langverwachte coronabarometer wordt gelanceerd. Daarmee zou een serie strengere maatregelen van kracht worden.

Nu in Nederland en delen van Frankrijk de cafés en restaurants sluiten, wordt de druk groot om hier hetzelfde te doen.

Het expertenorgaan Celeval heeft het voorbereidende werk voor de barometer klaar. Een eerste versie van dat rapport dateert van midden september, maar toen stuurde de toenmalige premier Sophie Wilmès (MR) het terug naar de tekentafel. Tom Auwers, de voorzitter van Celeval, heeft nu een nieuwe versie overgemaakt aan nationaal coronacommissaris Pedro Facon en de regering-De Croo, die het werkstuk woensdag besprak op een vergadering van het kernkabinet.

Geen kleurcodes

Opvallend is dat de kleurcodes achterwege worden gelaten, vernam De Tijd bij meerdere bronnen. Aanvankelijk stelde Celeval voor om te werken met de codes groen, geel, oranje en rood, waarbij groen staat voor geen verspreiding en rood voor een zeer ernstige verspreiding van het virus. Aan die codes zouden dan maatregelen worden aangekondigd. Bij code geel zou het aantal nauwe contactpersonen op vijf komen te liggen, bij oranje op drie en bij rood op één.

Van de kleurcodes wordt afgestapt. In de plaats komen vier risiconiveaus, zoals die ook in de terreurcrisis werden toegepast. Fase één staat voor weinig risico, fase vier voor een zeer hoog risico. Zo wil de politiek verwarring vermijden met de kleurcodes die in het onderwijs of bij reizen naar het buitenland gelden. Om het niveau te bepalen, wordt gekeken naar het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames.

Nationaal of per provincie

Nog onduidelijk is of er één nationaal risiconiveau komt of per provincie wordt geageerd. Op provinciaal niveau kan fijnmaziger worden gewerkt. In Wallonië en Brussel zouden meteen het hoogste niveau en de strengste maatregelen van kracht zijn, in sommige Vlaamse provincies zou dat met de huidige cijfers fase drie zijn, waarbij de huidige maatregelen min of meer behouden blijven.

De verwachting is dat door de stijgende cijfers alle provincies tegen eind volgende week in het hoogste risiconiveau zitten. ‘Dan kunnen we maar beter meteen het hoogste niveau voor het hele land afkondigden. Anders komen er volgende week toch verstrengingen en dat leidt tot onduidelijkheid’, is te horen in federale regeringskringen.

Politieke beslissingen

Welke maatregelen tegenover welk risiconiveau staan, moet nog worden uitgeklaard. Voor het aantal nauwe contactpersonen houdt Celeval vast aan zijn eerdere voorstel. Als het hoogste niveau voor heel het land wordt afgekondigd, mag elke Belg vanaf dit weekend met één andere persoon buiten zijn gezin nauw contact hebben.

Voor bijeenkomsten zou op elk risiconiveau een maximumaantal mensen worden geplakt. Welke strengere regels er voor cafés en restaurants komen en of die al dan niet de deuren moeten sluiten in het hoogste niveau, is nog voer voor politieke discussie.

De barometer en de overgebleven knelpunten worden vrijdag besproken op een vergadering van het Overlegcomité, waarin zowel de federale overheid als de deelstaten zetelen. Franstalig België, dat zwaarder getroffen is, heeft de neiging voor zeer strenge maatregelen te gaan. Onder meer een verbod op niet-essentiële verplaatsingen komt weer om de hoek piepen, net zoals een avondklok.

De Vlaamse partijen willen niet zo ver gaan. Voor hen blijft de prioriteit dat iedereen, bij voorkeur met behulp van telewerk, aan de slag blijft. Om dat mogelijk te maken, zouden ook de scholen openblijven. Voor de horeca wordt gedacht aan het gelijkschakelen van de sluitingsuren van cafés en restaurants en het aantal mensen per tafel nog te beperken. ‘Maar nu in Nederland en delen van Frankrijk de cafés en restaurants sluiten, wordt de druk groot om hier hetzelfde te doen’, klinkt het.

Overlegcomité

Het plan is de barometer en de bijbehorende maatregelen vrijdag af te kloppen op het Overlegcomité, waarna de beslissingen zouden worden toegelicht. De hoop is dat de exponentiële toename van het aantal coronabesmettingen zo wordt gestuit. De gemiddeld 5.000 besmettingen per dag die tussen 4 en 10 oktober werden vastgesteld, zijn er liefst 93 procent meer dan in de zeven dagen ervoor.