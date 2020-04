Coronacrisis reduceert omzet Belgische bedrijven met een derde

In samenwerking met de werkgeversorganisaties VBO, Voka en Unizo en de Economic Risk Management Group (ERMG) heeft de Nationale Bank (NBB) de impact van de coronacrisis omgezet in cijfers. Via een enquête, die vanaf nu op wekelijkse basis gebeurt, heeft de NBB bij 4.725 Belgische bedrijven in de privésector gepeild naar de invloed van de economische stilstand.