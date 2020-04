Coronacrisis zet ook democratie onder zware druk

De Hongaarse premier Viktor Orban in het parlement, dat hij in volle coronacrisis bijna helemaal heeft uitgeschakeld.

Crises creëren ook kansen, luidt het cliché. Wereldwijd gebruiken politieke leiders de coronapandemie om hun machtsgreep te versterken. 'Een parallelle epidemie van autocratie en repressie dreigt.'

De coronapandemie zet wereldwijd niet alleen de economie onder druk maar dreigt her en der ook de democratie te ondergraven. Sowieso is het opletten geblazen, waarschuwen mensenactivisten, want zelfs in gevestigde democratieën, waaronder België, hebben overheden op ongeziene wijze ingegrepen in het dagelijkse leven van burgers, bijvoorbeeld door het verplichte thuisisolement.

'Het is goed mogelijk dat de gezondheidsepidemie heel snel gevolgd wordt door een parallelle epidemie van autocratische en repressieve maatregelen', waarschuwde VN-rapporteur Fionnuala Ni Aolain onlangs. Zij vreest dat leiders de coronacrisis maar wat graag gebruiken om hun machtsgreep te versterken. Ze hanteren het excuus dat uitzonderlijke omstandigheden nu eenmaal uitzonderlijke maatregelen vereisen, ook al hebben hun nieuwe bevoegdheden vaak niets te maken met de corona-epidemie.

De ervaring leert bovendien dat de noodmaatregelen vaak langer duren dan de crisis waarvoor ze in het leven waren geroepen. Voor dat scenario vrezen de tegenstanders van de Hongaarse premier Viktor Orban. Het parlement gaf hem eind maart groen licht om voor onbepaalde duur met volmachten te regeren. Officieel kan het halfrond de maatregel nog terugdraaien maar dat lijkt niet snel te gebeuren.

Vijf jaar cel

In een ruk draaide Orban de pers de duimschroeven aan. Wie nepnieuws verspreidt of de feiten verdraait, hangt een celstraf van vijf jaar boven het hoofd. Ook Thailand en Jordanië namen dergelijke maatregelen, zogenaamd om het publiek te beschermen tegen manipulatie. Maar het is duidelijk dat er een ruime marge is om ook critici uit te schakelen die klagen over misstanden.

De ongegeneerde machtsgreep kwam Orban op stevige kritiek te staan, ook vanuit Europese hoek. In een brief aan zijn critici in Brussel liet de premier echter droogjes weten dat hij volop bezig is de epidemie te bestrijden en geen tijd heeft voor politieke spelletjes. Orban beseft dat hij niets hoeft te vrezen van zijn Europese collega's die elk hun eigen branden te blussen hebben.

Geen pottenkijkers

In China beseft het regime maar al te goed dat de wereldwijde coronachaos een kans biedt om zonder pottenkijkers orde op zaken te stellen. Afgelopen weekend werden 15 kopstukken van de prodemocratische beweging in Hongkong opgepakt. Het was de grootste actie tegen de oppositie in de stadstaat in maanden. Het ziet er naar uit dat Peking zijn kans schoon ziet om de protestbeweging in Hongkong definitief monddood te maken.

De Poolse conservatieve regeringspartij PiS hoopte afgelopen week ook te profiteren van de uitzonderlijke situatie om haar eigen politieke agenda door te duwen. Het parlement boog zich over een forse inperking van het recht op abortus, maar na veel getouwtrek werd een definitieve stemming op de lange baan geschoven. Het was een tegenvaller voor de regering die had gegokt dat er door de coronamaatregelen geen protesten zouden komen. De tegenstanders reageerden trouwens inventief door bijvoorbeeld in de rij voor de winkel te betogen.

Even creatief waren de 2.000 betogers die zondag in Tel Aviv samen kwamen, telkens met een mondmasker en op 1 meter afstand van elkaar. Ze hekelden de manier waarop premier Benjamin Netanyahu de coronacrisis gebruikt om zijn vel te redden. De oppositie leek hem na de verkiezingen begin maart van de macht te verdrijven. Maar in afwachting profileerde Netanyahu zich op de dagelijkse coronabriefings als de ervaren gids. Oppositieleider Benny Gantz was zo van slag dat hij elke aanspraak op het premierschap heeft opgegeven.

Populistisch

Er zijn ook leiders die de omgekeerde weg volgen en hun autoriteit proberen te versterken door het coronagevaar te ontkennen. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro lijkt zich te hebben ontpopt tot het boegbeeld van dat populistische negationisme. Hij weigert zich neer te leggen bij de forse maatregelen die de deelstaten hebben genomen en nam zondag zelfs deel aan een betoging tegen die strenge aanpak. Het was een onderdeel van een machtsstrijd met de gouverneurs, die vorige week nog de kop heeft gekost van Bolsonaro's kritische minister van Volksgezondheid.