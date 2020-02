Coronaopstoot in Europa voedt vrees voor pandemie

In Tenerife is de toegang tot een hotel waar een coronabesmetting opdook, sinds dinsdag afgesloten.

De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot 'agressieve actie' om de verspreiding in te dijken.

Europa is in de ban van het coronavirus. Als een lopend vuurtje verspreidt Covid-19 zich over het continent. Nadat het aantal patiënten de afgelopen dagen in Italië al spectaculair gestegen was, meldden Zwitserland, Oostenrijk, Kroatië, Frankrijk en Spanje dinsdag nieuwe gevallen. Behalve in Frankrijk zijn die nieuwe patiënten Italianen of mensen die onlangs in het Zuid-Europese land verbleven.

De coronagevallen in Spanje raken indirect ook tientallen Belgen. Nadat een Italiaanse gast positief getest had op Covid-19, plaatsten de Spaanse autoriteiten ruim duizend gasten in een hotel in Tenerife in quarantaine. Onder hen zijn zeker 118 Belgen: 110 klanten van TUI, zes van Corendon en twee van Sunweb. 'Ze mogen het hotel niet verlaten. Voor klanten die elders in Tenerife verblijven, verandert niets', zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere.

Vliegverkeer

De geplande vluchten tussen de Canarische Eilanden en België gaan voorlopig door. Ook de verbinding met Italië blijft ongewijzigd. 'Wij staan in continu overleg met de federale overheidsdienst Volksgezondheid en volgen haar richtlijnen. Op dit moment zijn geen bijkomende maatregelen nodig', zegt Ihsane Chioua Lekhli, de woordvoerster van Brussels Airport.

Verschillende Golfstaten hebben hun vluchten naar Italië dinsdag wel opgeschort. Bulgaria Air vliegt tot eind maart niet meer op Milaan. Sinds het coronavirus eind vorig jaar in de Chinese miljoenenstad Wuhan opdook, schrapten tientallen luchtvaartmaatschappijen al duizenden vluchten, vooral op China. De sector schat dat de schade wereldwijd al zeker 30 miljard dollar bedraagt.

Pandemie

De kans dat de impact de komende weken nog groeit, is groot. Anders dan bij gewone griep bestaat tegen het nieuwe coronavirus nog geen vaccin. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) riep overheden wereldwijd dinsdag dan ook op een voorbeeld te nemen aan China en 'agressieve maatregelen' te nemen om een verdere verspreiding van Covid-19 te voorkomen.

'De wereld is eenvoudigweg niet klaar om een epidemie het hoofd te bieden', stelde WGO-expert Bruce Aylward. En dat terwijl het risico op een pandemie na de explosie van besmettingen in Italië maar ook in Iran en Zuid-Korea de afgelopen dagen gestegen is, waarschuwde WGO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De vrees voor dat worstcasescenario, met alle economische gevolgen van dien, zette de beurzen wereldwijd weer op verlies dinsdag. De Bel20 eindigde 2,28 procent lager.