Coronaopstoot onder seizoensarbeiders baart Spanje en Italië zorgen

Spanje en Italië, de oorspronkelijke Europese coronafrontlinies, schroeven de waakzaamheidsgraad op. Een opflakkering onder buitenlandse seizoensarbeiders die actief zijn in de landbouwsector leidt tot bezorgdheid.

Fraga, 's avonds rond 19 uur. In de 15.000 zielen tellende gemeente in de Spaanse regio Aragón schuiven tientallen mensen - keuvelend in het Bulgaars, Roemeens, Bambara of Urdu - aan bij de ingang van de plaatselijke sporthal. Bij de deur neemt een medewerker van het Rode Kruis hun temperatuur op.

Wie geen verhoging heeft, wacht na een dag hard labeur in een van de boomgaarden in de buurt sinds donderdag een douche, een warme maaltijd en een veldbed. De volgende ochtend vertrekken de logés na een ontbijt om 5 uur 's ochtends weer naar de velden om zich te ontfermen over de pluk van de perziken, nectarines, peren, appels en olijven waar gezinnen in de rest van Europa deze zomer van smullen.

Noodopvang

Het gemeentebestuur van de plaats in de provincie Huesca, vlak aan de grens met Catalonië, besloot eerder deze week in noodopvang te voorzien voor een deel van de duizenden buitenlandse seizoensarbeiders die jaarlijks naar de regio afzakken voor de fruit- en groentepluk nadat in een dorp in de buurt een coronahaard was opgedoken in een fruitbedrijf.

1 coronadode in Fraga Terwijl het longvirus de voorbije vier maanden zwaar huishield in Spanje, bleef de gemeente redelijk gespaard. Van de ruim 28.300 coronadoden die in het Zuid-Europese land vielen, was slechts één inwoner van Fraga.

Veel van die arbeidskrachten kunnen zich met de 5 tot 7 euro per uur die ze verdienen geen dak boven hun hoofd veroorloven en leven dus op straat in barre hygiënische omstandigheden. Door hen dagelijks bed, bad, brood en een temperatuurcheck aan te bieden, hopen de autoriteiten van Fraga eventuele besmettingen met Covid-19 snel op te sporen en te voorkomen dat Sars-CoV-2 zich er als een lopend vuurtje verspreidt.

Meteen zijn bezoeken aan woon-zorgcentra weer verboden. En bijeenkomsten met meer dan 15 personen zijn ook opnieuw uit den boze. Dat de gemeente eveneens maatregelen neemt om de seizoensarbeiders te beschermen, hoeft niet te verbazen. Zij spelen een sleutelrol in de economie. Liefst 80 procent van de groente- en fruitoogst in de regio is bestemd voor de export, goed voor 60 miljoen euro inkomsten.

Italië

Ook in Italië, de eerste Europese frontlinie van de coronapandemie, heerst bezorgdheid over een coronaopstoot onder buitenlandse seizoensarbeiders. In Mondragone, een plaats 60 kilometer ten noordwesten van Napels, zijn afgelopen week zowat 700 Bulgaarse arbeidskrachten in quarantaine geplaatst nadat was gebleken dat op zijn minst 43 van hen besmet zijn met het longvirus.

Al zeker twee weken mogen ze de vijf appartementsgebouwen waarin ze illegaal verblijven niet uit. In die periode hopen de plaatselijke autoriteiten zo veel mogelijk mensen in de wijk te testen op het coronavirus. 'Als die controles uitwijzen dat de longziekte al ruimer verspreid is, gaat de hele stad in lockdown', zei Vincenzo De Luca, de centrumlinkse voorzitter van de regio Campania.

In hun kot

De verplichte quarantaine in het appartementencomplex veroorzaakt flink wat spanningen. De Bulgaarse seizoensarbeiders willen weer aan het werk in de landbouwsector in de regio. Want zolang ze in hun kot blijven, komt er geen cent meer binnen.

Donderdagmorgen braken tientallen van hen door het lockdowncordon rond het complex om in de stad te gaan betogen tegen hun isolement. Tot woede van de inwoners van Mondragone. Die beschuldigen de seizoensarbeiders ervan het coronavirus in hun gemeente te verspreiden. Ze bekogelden de demonstranten met stenen en beschadigden auto's met Bulgaarse nummerplaten.