Coronapandemie schakelt nog versnelling hoger

De coronacrisis is nog lang niet onder controle, waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie vrijdag. 'Zeker op het Amerikaanse continent wint het longvirus nog aan kracht.' In Brazilië sterft gemiddeld elke minuut iemand door Covid-19.

'Donderdag zijn wereldwijd 150.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat is de grootste toename in een dag', zei Tedros Adhanom Ghebreyesus, de topman van het orgaan van de Verenigde Naties (VN), tijdens een virtuele persconferentie in Genève. 'De wereld is in een nieuwe, gevaarlijke fase van de coronacrisis beland. Het virus verspreidt zich nog snel, is nog altijd dodelijk en de meeste mensen blijven er vatbaar voor.'