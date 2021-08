Coronapas nu ook verplicht in Franse cafés en restaurants

Er is veel verzet tegen het coronapaspoort in Frankrijk.

Wie in Frankrijk op café wil gaan moet vanaf vandaag kunnen bewijzen dat hij of gevaccineerd is, of negatief getest heeft op het coronavirus, of al hersteld is van de ziekte.

In Frankrijk is het voortaan ook bij een bezoek aan cafés en restaurants en bij lange trein- of busreizen verplicht een coronapas voor te leggen. Dat document is nodig om aan te tonen dat je gevaccineerd bent, negatief getest hebt, of hersteld bent van het coronavirus. Ook zijn zorgmedewerkers nu verplicht zich te laten vaccineren.

De omstreden 'coronapasplicht' en vaccinatieverplichting die maandag zijn ingegaan vormen een uitbreiding van de coronamaatregelen die eerder van kracht waren. Zo was de coronapas al verplicht in musea, bioscopen en gelegenheden voor grote evenementen.

Frankrijk zit in een vierde coronagolf. Binnen een week waren er in het hele land 225 nieuwe gevallen per 100.000 mensen. Ter vergelijking: in ons land zijn dat er 102.

De Belgische overheid classificeert nu grotere delen van Zuid-Frankrijk als rode zone. Dat geldt onder meer voor de Provence en de Côte d'Azur en het eiland Corsica. Ook Franse overzeese gebiedsdelen zoals Guadeloupe, Martinique, Réunion, St. Martin en St. Barthélemy worden getroffen.

Protest

De voorbije weken is massaal betoogd tegen de verstrenging. Zaterdag kwamen in heel Frankrijk 237.000 mensen op straat. Vorige week gaf het grondwettelijk hof groen licht aan de regering. De maatregelen schenden de grondwet niet volgens het hof, maar zijn een redelijk resultaat van een noodzakelijke afweging tussen de volksgezondheid en de grondrechten.

Het hof torpedeerde toen wel de mogelijkheid dat zorgmedewerkers die weigeren zich te laten inenten en geen negatieve test willen tonen, kunnen worden ontslagen. Ze worden geschorst.