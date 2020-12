Coronatestcentra worden wellicht ook draaischijven voor vaccinatie

De test- en triagecentra, zoals in Luik, zouden worden ingezet om Belgen massaal in te enten tegen het nieuwe coronavirus.

De overheid kiest er allicht voor de triagecentra waar nu mensen getest worden op het coronavirus straks ook in te zetten voor de massale vaccinatie van de bevolking.

De acht ministers van Volksgezondheid, coronacommissaris Pedro Facon en vaccintsaar Dirk Ramaekers kloppen donderdag af over de Belgische vaccinaanpak volgend jaar. De topministers van de federale regering bogen zich woensdag ook een laatste keer over een laatste ontwerp met plan van aanpak.

Britannia First Het Verenigd Koninkrijk begint vanaf volgende week al in te enten met het Pfizer/BioNTech-vaccin. Door de brexit hangen de Britten niet langer af van het Europese Geneesmiddelenagentschap, dat niet voor eindejaar met zijn conclusie komt over dat vaccin. De Britten kunnen sneller schakelen omdat hun eigen waakhond het licht al op groen zet. Daarnaast kocht het VK als een van de eerste landen Pfizer/BioNTech-vaccins aan - in juli een eerste pakket van 30 miljoen doses. Daarvan zou de eerste 10 procent nog voor het jaareinde geleverd worden. Ook de VS sloten afgelopen zomer een deal met Pfizer.

Veel hangt samen met hoe snel hoeveel vaccins geleverd kunnen worden. Er is niet alleen een wereldwijde wedloop tussen landen, waardoor er zeker in de eerste fase van de vaccinatiecampagne schaarste zal zijn. Het is ook gewoon onduidelijk welke vaccins wanneer op de markt komen, omdat de meeste zelfs nog in de studiefase zitten.

Start op 5 januari

Ons land kocht al ruim 20 miljoen dosissen vaccin. Daarvan zitten enkel BioNTech, Moderna (waarvan België er deze week 2 miljoen kocht) en AstraZeneca (7,7 miljoen dosissen voor België) al in het goedkeuringstraject bij het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) en de Belgische geneesmiddelenautoriteit (FAAG), alle andere (CureVac en Johnson & Johnson) zitten nog in de studiefase. Het verst staat Pfizer/BioNTech, waarvan België er in 2021 5 miljoen krijgt. Premier Alexander De Croo (Open VLD) maakt zich sterk dat in ons land - mits de EMA positief advies geeft - de eerste spuitjes vanaf 5 januari gezet kunnen worden.

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) stelde in het Vlaams Parlement dat België tegen de zomer verzekerd is van 4 miljoen vaccins. 'Te beginnen met 600.000 in januari’, zei hij. ‘Maar als bedrijven sneller kunnen leveren, kunnen we ook sneller vaccineren.’ Volgens viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven), die in 2009 een vaccinatiecampagne tegen Mexicaanse griep leidde, puzzelen veel bedrijven nog hun leveringsschema's bijeen.

We zullen het grootste deel van 2021 zoet zijn met vaccinatie, zegt Van Ranst. Logistiek zal het allemaal wel lukken, ook omdat België heel wat vaccinproductiesites telt. ‘Maar het wordt een complexe choreografie met tal van componenten. We hebben bijvoorbeeld een IT-systeem nodig om iedereen te registreren.' Die registratie, wellicht via e-ID, is nodig om erop toe te zien dat mensen na drie weken hun tweede shot komen halen. 'Potentieel erg lastig is dat afspraken zullen moeten worden gemaakt over de verloning van huisartsen die vaccineren. Ik herinner me uit 2009 daarover Babylonische discussies.'

70 test- en triagecentra

In een eerste fase komen prioritaire groepen aan de beurt. Het gaat om bewoners en personeel van woon-zorgcentra en ziekenhuispersoneel - zowel artsen en verplegers als administratieve krachten. De inenting zou gebeuren in de instellingen. Daarna volgen ouderen die thuis wonen, eerstelijns zorgwerkers zoals huisartsen en mensen tussen 45 en 65 met chronische aandoeningen. Dat gaat al snel om 4 miljoen mensen. Nadien komen essentiële sectoren zoals leger, politie, brandweer en onderwijspersoneel aan bod.